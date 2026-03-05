Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: "No puedo aceptar que se llegue a la universidad cometiendo faltas de ortografía"

La Catedrática Emérita de Historia Medieval de la UIB hace la radiografía de medio siglo de trayectoria académica y la evolución de los estudios superiores

Pau Ferragut Massanet

Todos los historiadores formados en la Universitat de les Illes Balears (UIB) han pasado por sus clases porque ha visto nacer y crecer el campus. La doctora Maria Barceló Crespí (Porreres, 1951) es una voz autorizada, tras medio siglo de trayectoria académica y docente, para radiografiar el panorama universitario.

"No puedo concebir que haya alumnos que no se leen un libro en todo el curso, ni tampoco puedo aceptar que se llegue a la universidad cometiendo faltas de ortografía", categoriza la Catedrática emérita de Historia Medieval en la 

entrevista ofrecida a Diario de Mallorca

.

Barceló Crespí, que a partir de ahora será investigadora colaboradora de la UIB, es fiel a su espíritu crítico y añade que en los estudios superiores "hay que saber escribir y expresarse correctamente".

Tras doctorarse en 1982, con una tesis centrada en la Ciutat de Mallorca, se convirtió siete años después en la primera mujer decana de la Facultad de Filosofía y Letras. La medievalista reflexiona sobre las nuevas habilidades que ha desarrollado el alumnado: "Hoy en día hay un mayor dominio de la tecnología, pero los conocimientos me gustaría que fuesen más sólidos. A pesar de todo hay alumnos muy buenos, pero son una minoría".

La doctora Barceló Crespí acumula una vasta producción de casi dos centenares de publicaciones como medievalista -30 libros, 37 capítulos, 70 artículos y 55 aportaciones a congresos- gracias a su actividad como investigadora. Sobre la digitalización de los archivos históricos, reconoce que "no se puede ir contra el progreso porque facilita las cosas a la gente joven y también la conservación de la documentación, pero yo he sido criada de otra manera".

"Me gusta ir al Arxiu del Regne de Mallorca y acudo desde 1971. Lo que me gusta es encontrarme con los compañeros investigadores para conversar o debatir, oler el papel antiguo e ir con cuidado a la hora de pasar las páginas. Esto desde casa no se puede percibir de la misma manera. Reivindico que el historiador debe ir a los archivos y tocar físicamente el papel", profundiza.

"He aprendido mucho enseñando"

La presidenta de la Societat Arqueològica Lul·liana, entre 1993 y 2011, también hace balance de su carrera combinando docencia e investigación durante 50 cursos: "Me ha gustado mucho impartir clases, tanto en la enseñanza no universitaria como en la UIB, y también he aprendido mucho enseñando. Considero que la investigación no solamente debe quedarse en los círculos académicos, sino que este conocimiento debe transmitirse y divulgarse de forma rigurosa".

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido en su carrera, como el Premi Ramon Llull (2005) o el nombramiento como Hija Ilustre de Porreres (2022), la doctora Barceló Crespí confiesa que valora mucho a nivel humano el respeto y muestras de afecto de sus alumnos: "Estoy muy agradecida de que muchos de ellos todavía se acuerden de mí al verme años después de terminar la carrera".

