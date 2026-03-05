Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con las zapatillas de loneta más baratas del mercado: disponibles por menos de 5 euros en tres modelos distintos
Una oferta que no podrás dejar escapar
Las zapatillas de loneta forman parte del fondo de armario de cualquier persona, más si son las que puedes encontrar en Action, que son las más baratas del mercado. Cuestan menos de 5 euros y puedes elegir entre tres modelos.
Son unas zapatillas de loneta de modelo bajo por debajo del tobillo que combinan con casi cualquier producto, pero no solo eso, sino que con su venta, Action forma parte del programa Better Cotton Iniciative (BCI).
Puedes comprarlas en colores blanco y negro, pero también con un bonito diseño animal print, y los hay entre las tallas 36 y 41.
Promoción semanal
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estas zapatillas de loneta tenían un precio de 6,99 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tienen un 28 por ciento de descuento, quedándose tan solo en 4,98 euros.
