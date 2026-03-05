Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la maquinilla de afeitar más barata del mercado: disponible por 2,22 euros con 21 recambios
No tendrás que preocuparte por las cuchillas durante una buena temporada
Si quieres olvidarte de comprar cuchillas durante una buena temporada no te puedes perder esta oferta de Action, la maquinilla de afeitar más barata del mercado. Y es que por 2,22 euros tienes la maquinila con 21 recambios. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de una maquinilla con sistema de afeitado flexible, con tres hojas por cuchilla. Además, es un envase XXL con soporte, con lo que no tendrás que preocuparte por comprar más cuchillas.
Con esta maquinilla podrás ofrecer un aspecto aseado y bien afeitado sin mayores preocupaciones.
Precio
Pero es que lo mejor de todo es su precio, la maquinilla de afeitar más los 21 recambios tenían un precio de 2,99 euros, pero en Action se encuentran en promoción semanal con lo que tienen un descuento del 25 por ciento, quedándose en 2,22 euros, todo un chollo.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho