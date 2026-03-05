Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la maquinilla de afeitar más barata del mercado: disponible por 2,22 euros con 21 recambios

Si quieres olvidarte de comprar cuchillas durante una buena temporada no te puedes perder esta oferta de Action, la maquinilla de afeitar más barata del mercado. Y es que por 2,22 euros tienes la maquinila con 21 recambios. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una maquinilla con sistema de afeitado flexible, con tres hojas por cuchilla. Además, es un envase XXL con soporte, con lo que no tendrás que preocuparte por comprar más cuchillas.

Maquinilla de afeitar. / Action

Con esta maquinilla podrás ofrecer un aspecto aseado y bien afeitado sin mayores preocupaciones.

Precio

Pero es que lo mejor de todo es su precio, la maquinilla de afeitar más los 21 recambios tenían un precio de 2,99 euros, pero en Action se encuentran en promoción semanal con lo que tienen un descuento del 25 por ciento, quedándose en 2,22 euros, todo un chollo.