Mañana se esperan colas kilométricas en Lefties para hacerse con la toalla de ducha de elegante estampado más barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Si habías pensado en renovar las toallas no puedes perderte la oferta de Lefties que tiene la toalla de ducha de elegante estampado más barata del mercado, disponible por 12,99 euros.

Se trata de una toalla de cuadros en color crudo y marino que mide 140x170 centímetros, además, tiene acabado en flecos y el tejido es 100% algodón.

Toalla ducha. / Lefties

Esta toalla además es muy fácil de cuidar porque la puedes lavar a máquina a 30 grados con centrifugado corto, y también puedes plancharla a 110 grados como máximo. Eso sí, no uses lejía ni secadora, ni tampoco limpieza en seco.

Un toque de distinción

Sin duda una elegante toalla que le dará un toque de distinción a tu baño y que solo cuesta 12,99 euros, un precio más que ajustado, teniendo en cuenta la calidad de este artículo que solo podrás encontrar en las tiendas Lefties.