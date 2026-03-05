Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible por 9,59 euros
Se trata de una oferta irrepetible
Seguro que ya es hora de renovar las toallas del baño, pues en Lidl puedes hacerlo gracias al juego de toallas más barato del mercado, que está disponible por solo 9,59 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un juego de toallas de rizo formado por seis piezas y en cuatro colores distintos.
Son unas toallas 100 por 100 algodón con el que Lidl apoya el cultivo sostenible de algodón en África. Además, son de secado rápido y ligero.
También son fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.
El pack incluye dos toallas de 65x120 centímetros, otras tantas de 50x90 centímentros y dos más de 30x40 centímetros que puedes adquirir en colores beige, azul oscuro, gris oscuro y azul claro.
Precio
Pero lo más destacado es el precio, antes costaban 11,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 20 por ciento, con lo que se quedan en 9,59 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia