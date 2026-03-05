Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la almohada más barata del mercado: disponible por solo 7,99 euros
Disfruta de la comodidad por muy poco dinero
Disfrutar de la comodidad no tiene por qué costar mucho dinero. Y es que en Lidl tienen la almohada más barata del mercado, disponible por solo 7,99 euros.
Se trata de una almohada de la marca Livarno Home de 45x110 centímetros que cuenta con funda acolchada.
Ofrece una mayor comodidad y cuenta con un relleno de alta calidad que mantiene el volumen durante más tiempo.
Además, se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de 95 grados, se puede usar blanqueador y se puede meter en secadora a baja temperatura. Eso sí, no se puede planchar ni lavar en seco.
Precio
Esta almohada tenía un precio de 9,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros, toda una ganga.
