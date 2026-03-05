Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la toalla de baño extragrande más barata del mercado: disponible en dos colores por 7 euros

Estás a tiempo de renovar tus toallas, porque en Primark tienen la toalla de baño extragrande más barata del mercado. Está disponible en dos colores por solo 7 euros.

Se trata de una toalla de baño de algodón extragrande disponible en colores blanco y gris marengo con la que podrás envolverte sin preocuparte de nada.

Toalla. / Primark

Esta enorme toalla mide 100x150 centímetros y es de algodón 100x100.

Además, se puede lavar a máquina a 40 grados, pero no se puede usar lejía con ella, ni limpiar en seco. Tampoco planchar, pero sí se puede secar en secadora a baja temperatura.

Bajo precio

Pero sin duda lo más impresionante es su bajo precio, porque este tipo de toallas suelen ser muy costosas y en Primark tan solo te costará 7 euros.