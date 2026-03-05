Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la toalla de baño extragrande más barata del mercado: disponible en dos colores por 7 euros
Una oportunidad que no podrás dejar marchar
Estás a tiempo de renovar tus toallas, porque en Primark tienen la toalla de baño extragrande más barata del mercado. Está disponible en dos colores por solo 7 euros.
Se trata de una toalla de baño de algodón extragrande disponible en colores blanco y gris marengo con la que podrás envolverte sin preocuparte de nada.
Esta enorme toalla mide 100x150 centímetros y es de algodón 100x100.
Además, se puede lavar a máquina a 40 grados, pero no se puede usar lejía con ella, ni limpiar en seco. Tampoco planchar, pero sí se puede secar en secadora a baja temperatura.
Bajo precio
Pero sin duda lo más impresionante es su bajo precio, porque este tipo de toallas suelen ser muy costosas y en Primark tan solo te costará 7 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho