Colas kilométricas en Action mañana para conseguir los muebles de jardín más baratos del mercado (menos de 100 euros)

No hay semana que Action no se vuelva viral con alguno de sus productos. Son económicos y responden a las necesidades de sus clientes a la perfección. Quienes acuden con regularidad a la tienda lo saben: si algo te gusta hay que comprarlo porque se agota. Hay artículos que por su alta demanda generan una gran afluencia de clientes para conseguirlos. Colas para dar con la mejor ganga.

En Action ya están celebrando el "despertar de la primavera". Han lanzado ya su línea de jardín. No se trata solo de muebles sino de todo lo necesario para limpiar y poner a punto las terrazas de cara al buen tiempo. Se trata de cepillos limpiadores, un utensilio para limpiar las juntas de las baldosas que llaman "limpiador de maleza eléctrico" (y que no pasa de los 10 euros) o una bolsa especial para las hojas que se puedan acumular en el exterior.

Más allá del apartado de "limpieza de jardín", también tienen muebles disponibles. Llama especialmente la atención un set de mesa y dos sillas para el jadín por 99.95 euros. En comparación a otras grandes superficies, este conjunto de muebles para exterior sale muy económico y está causando sensación.

Action cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.

Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.