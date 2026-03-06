Colas kilométricas en Action mañana para conseguir los muebles de jardín más baratos del mercado (menos de 100 euros)
El supermercado vende todo lo necesario para la limpieza de la terraza y un conjunto de sillas y mesas muy económico
No hay semana que Action no se vuelva viral con alguno de sus productos. Son económicos y responden a las necesidades de sus clientes a la perfección. Quienes acuden con regularidad a la tienda lo saben: si algo te gusta hay que comprarlo porque se agota. Hay artículos que por su alta demanda generan una gran afluencia de clientes para conseguirlos. Colas para dar con la mejor ganga.
En Action ya están celebrando el "despertar de la primavera". Han lanzado ya su línea de jardín. No se trata solo de muebles sino de todo lo necesario para limpiar y poner a punto las terrazas de cara al buen tiempo. Se trata de cepillos limpiadores, un utensilio para limpiar las juntas de las baldosas que llaman "limpiador de maleza eléctrico" (y que no pasa de los 10 euros) o una bolsa especial para las hojas que se puedan acumular en el exterior.
Más allá del apartado de "limpieza de jardín", también tienen muebles disponibles. Llama especialmente la atención un set de mesa y dos sillas para el jadín por 99.95 euros. En comparación a otras grandes superficies, este conjunto de muebles para exterior sale muy económico y está causando sensación.
Action cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.
Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas