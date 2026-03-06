Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la parrilla que se pondrá a la venta el lunes y cuesta menos de 50 euros

Llega el verano, el buen tiempo (aunque este fin de semana no lo parezca) y las ganas de disfrutar al aire libre. Por eso uno de los elementos más vendidos van a ser, sin duda, las barbacoas. En previsión de lo que puede venir Lidl pondrá a la venta el próximo lunes una barbacoa que cuesta menos de 50 euros y que sin duda va a hacer las delicias de muchos. Lidl se convierte en un lugar de referencia para las compras navideñas. Hace tiempo que los supermercados alemanes dejaron de apostar solo por la alimentación para traer al cliente otros productos como textiles, juguetes, electrodomésticos o artículos para el hogar. La empresa ha fidelizados a los consumidores durante ellos gracias a su calidad y, sobre todo, sus precios, asequibles en estos tiempos de encarecimiento.

Pero hay algo que hay que tener en cuenta en lo que se refiere a esta cadena de supermercados: en este caso las ventas que se realizan de las barbacoas se hacen solo por internet. Es decir: los folletos que cada semana distribuye esta cadena de supermercados (normalmente uno de alimentación y otro más de estilo bazar) suelen contener todas sus ofertas. Pero no solo las que se pueden adquirir en las tiendas físicas. También las que van hacia su página web.

En este caso esa la barbacoa más barata que se puede encontrar en el supermercado pero no la única. Ni mucho menos. Hay otras por valor de hasta 200 euros.