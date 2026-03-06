Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la parrilla que se pondrá a la venta el lunes y cuesta menos de 50 euros
El supermercado saca su nuevo folleto con gran expectación
Llega el verano, el buen tiempo (aunque este fin de semana no lo parezca) y las ganas de disfrutar al aire libre. Por eso uno de los elementos más vendidos van a ser, sin duda, las barbacoas. En previsión de lo que puede venir Lidl pondrá a la venta el próximo lunes una barbacoa que cuesta menos de 50 euros y que sin duda va a hacer las delicias de muchos. Lidl se convierte en un lugar de referencia para las compras navideñas. Hace tiempo que los supermercados alemanes dejaron de apostar solo por la alimentación para traer al cliente otros productos como textiles, juguetes, electrodomésticos o artículos para el hogar. La empresa ha fidelizados a los consumidores durante ellos gracias a su calidad y, sobre todo, sus precios, asequibles en estos tiempos de encarecimiento.
Pero hay algo que hay que tener en cuenta en lo que se refiere a esta cadena de supermercados: en este caso las ventas que se realizan de las barbacoas se hacen solo por internet. Es decir: los folletos que cada semana distribuye esta cadena de supermercados (normalmente uno de alimentación y otro más de estilo bazar) suelen contener todas sus ofertas. Pero no solo las que se pueden adquirir en las tiendas físicas. También las que van hacia su página web.
En este caso esa la barbacoa más barata que se puede encontrar en el supermercado pero no la única. Ni mucho menos. Hay otras por valor de hasta 200 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia