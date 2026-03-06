Condenado a pagar una pensión de 4.000 euros mensuales a su exmujer para compensar los años que ella no pudo trabajar

La Audiencia Provincial de Cantabria ha fijado en 4.000 euros mensuales la cantidad que un padre deberá abonar tras su divorcio para el mantenimiento de sus hijas y los estudios universitarios de la mayor, además de una pensión compensatoria para su exmujer. La sentencia, dictada el 14 de enero de 2026, revisa parcialmente la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Santander después de que ambas partes recurrieran algunos aspectos económicos del fallo inicial.

El tribunal ha establecido que el padre deberá pagar 1.000 euros mensuales por cada una de sus dos hijas menores, lo que suma un total de 2.000 euros al mes en concepto de pensión de alimentos. Los magistrados consideran que esta cantidad es adecuada teniendo en cuenta el nivel de vida que las menores mantenían antes de la ruptura, los ingresos del progenitor y la situación económica de la madre, que en la actualidad no tiene empleo. La sentencia recuerda además que la obligación de los padres de prestar alimentos a los hijos no desaparece tras el divorcio y que la cuantía debe ser proporcional tanto a las necesidades de los menores como a los medios económicos de quien debe abonarla.

A esta cantidad se suma otra obligación económica relevante. El tribunal ordena que el padre pague también 2.000 euros mensuales para sufragar los gastos de la hija mayor, que cursa un doble grado de ingeniería en una universidad privada y reside durante el curso fuera del domicilio familiar. Los jueces señalan que estos gastos universitarios, que incluyen matrícula y residencia, no pueden considerarse extraordinarios, ya que se trata de gastos previsibles y periódicos cuando un hijo continúa estudiando y sigue dependiendo económicamente de sus padres.

La resolución analiza además la situación económica del progenitor. Según la documentación examinada durante el procedimiento, el hombre percibía alrededor de 7.500 euros mensuales, una cantidad que se incrementa con complementos salariales derivados de su traslado laboral a Portugal, lo que eleva sus ingresos a cerca de 10.000 euros al mes. Este nivel de ingresos ha sido uno de los elementos determinantes para fijar las cuantías económicas del caso.

La Audiencia también mantiene el derecho de la exesposa a percibir una pensión compensatoria, aunque reduce su duración respecto a lo fijado inicialmente. En concreto, el padre deberá pagarle 600 euros mensuales durante seis años. El tribunal considera que existe un desequilibrio económico derivado del divorcio, ya que la mujer dedicó cerca de dos décadas al cuidado de la familia sin desarrollar una actividad laboral, lo que ha limitado sus posibilidades profesionales y su acceso a ingresos propios.

La sentencia fija además que los gastos extraordinarios relacionados con las hijas deberán ser asumidos en un 80% por el padre y en un 20% por la madre, y deja sin imposición de costas el procedimiento de apelación.