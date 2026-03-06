Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la almohada doble más barata del mercado: disponible por 10,99 euros

Una oferta irrepetible

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la almohada doble más barata del mercado: disponible por 10,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la almohada doble más barata del mercado: disponible por 10,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Hay que renovar las almohadas cada cierto tiempo y en Lidl puedes hacerlo ya porque tienen a la venta la almohada doble más barata del mercado, disponible por solo 10,99 euros.

Se trata de una almohada de 45x110 centímetros de la marca Livarno Home que ofrece un ailamientoo óptimo.

Almohada doble.

Almohada doble. / Lidl

El relleno es un 90 por ciento de plumas y un 10 por ciento de plumón auténticos que tiene certificado Downpass. En cuanto a la funda exterior, es agradable al tacto de algodón puro con certificado Nomite.

Además, se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 grados y secar a baja temperatura, eso sí no se puede usar ningún tipo de blanqueador ni planchar.

Relleno natural

Esta almohada de relleno natural tenía un precio de 11,99 euros, pero ahora en Lidl todavía está más barata, solo a 10,99 euros.

