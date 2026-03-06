La razón por la que cientos de personas están metiendo cáscaras en el microondas

Ya son cientos las personas que están metiendo cáscaras en el microondas, y se trata de un truco que tienes que probar.

Nos referimos a las cáscaras de naranja, algo que seguramente acabaría en la basura, pero que nos puede ayudar mucho con el microondas.

Para ello, tenemos que meter las cáscaras de naranja en un recipiente apto para el microondas con un poco de agua.

Una naranja en el microondas. / Freepik

Al calentar las cáscaras, se liberarán los aceites que tiene la naranja, y permitirán, por un lado, dejar un rico aroma cítrico en el microondas. Pero esa no es la única ventaja.

Y es que también ayudará mucho con la limpieza del microondas, y finalmente, también alargará la vida de tu microondas.

Ya ves que aprovechar las cáscaras de naranja supone todo ventajas, a pesar de que podríamos pensar que no sirven para nada y desecharlas en cuanto pelamos la naranja.

Cítricos

Sin embargo, este tipo de trucos con los cítricos llevan realizándose desde hace muchos años. Hay que tener en cuenta que los cítricos son muy buenos desengrasantes también y nos pueden ayudar en la cocina sin necesidad de utilizar otros productos que contienen químicos, es decir, podemos aplicar una solución natural para resolver un problema que, además, nos permitirá ahorrarnos mucho dinero en productos de limpieza.