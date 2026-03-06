La razón por la que cientos de personas están metiendo cáscaras en el microondas
Un truco que tienes que probar
Ya son cientos las personas que están metiendo cáscaras en el microondas, y se trata de un truco que tienes que probar.
Nos referimos a las cáscaras de naranja, algo que seguramente acabaría en la basura, pero que nos puede ayudar mucho con el microondas.
Para ello, tenemos que meter las cáscaras de naranja en un recipiente apto para el microondas con un poco de agua.
Al calentar las cáscaras, se liberarán los aceites que tiene la naranja, y permitirán, por un lado, dejar un rico aroma cítrico en el microondas. Pero esa no es la única ventaja.
Y es que también ayudará mucho con la limpieza del microondas, y finalmente, también alargará la vida de tu microondas.
Ya ves que aprovechar las cáscaras de naranja supone todo ventajas, a pesar de que podríamos pensar que no sirven para nada y desecharlas en cuanto pelamos la naranja.
Cítricos
Sin embargo, este tipo de trucos con los cítricos llevan realizándose desde hace muchos años. Hay que tener en cuenta que los cítricos son muy buenos desengrasantes también y nos pueden ayudar en la cocina sin necesidad de utilizar otros productos que contienen químicos, es decir, podemos aplicar una solución natural para resolver un problema que, además, nos permitirá ahorrarnos mucho dinero en productos de limpieza.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia