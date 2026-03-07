El boe lo confirma: el último cambio de hora llegará a finales de este mes

El cambio de hora es una práctica establecida en la mayoría de los países europeos con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. En España, esta modificación del reloj se realiza dos veces al año: una en primavera, cuando se adelanta una hora para dar paso al horario de verano, y otra en otoño, cuando se retrasa para volver al horario de invierno.

Aunque la fecha exacta varía, el ajuste siempre tiene lugar el último fin de semana de marzo y el último de octubre, lo que genera cada año la misma pregunta entre los ciudadanos: ¿Hay que adelantar o atrasar el reloj?

Una hora menos de sueño

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado las fechas en las que se realizarán los cambios de hora en España en 2026. Y la primera que toca está a la vuelta de la esquina. Será la madrugada del 28 al 29 de marzo (en 2025 fue el 30) cuando los relojes se adelantarán una hora. Es decir, a las 02.00 serán las 03.00, dando inicio al horario de verano, que se mantendrá hasta el 25 de octubre. Esa noche tendrá solo 23 horas. Traducido: tendremos una hora menos de sueño.

La nueva estación de la primavera entrará antes de que se produzca ese cambio horario. En concreto, el 20 de marzo a las 15.46 horas. Durará aproximadamente 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio dando paso al esperado verano.

El Parlamento Europeo aprobó en 2019 una propuesta para suprimir los cambios de hora. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre qué horario adoptar de manera permanente (si el de verano o el de invierno) ha dejado la medida paralizada.

Los inicios

El origen del cambio de hora se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando varios países implementaron esta medida con el fin de aprovechar al máximo las horas de luz solar y reducir el consumo de carbón. España adoptó el horario de verano de forma permanente en 1974, durante la crisis del petróleo, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico. Desde entonces, el país ha mantenido este sistema de adelantar y retrasar la hora con el cambio de estación.

Sin embargo, en los últimos años su efectividad ha sido cuestionada. Diversos estudios han señalado que el ahorro energético que proporciona es mínimo en la actualidad, ya que los hábitos de consumo han cambiado y la tecnología ha optimizado el uso de la energía.

En 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de eliminar el cambio de hora en la Unión Europea, permitiendo que cada país decidiera si mantener el horario de verano o el de invierno de manera permanente. No obstante, la falta de consenso entre los Estados miembros ha paralizado la aplicación de esta medida, y hasta la fecha sigue vigente el sistema actual. En España, el Gobierno encargó a un comité de expertos el análisis de los efectos del cambio horario en distintos ámbitos, pero no se llegó a una conclusión definitiva sobre cuál sería la mejor opción para el país.