El BOE trae buenas noticias: sigue en 2026 la ayuda de casi 600 euros por hijo a cargo

Buenas noticias para miles de familias de Aragón y España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado que la ayuda por hijo o menor a cargo de 18 años seguirá vigente en este 2026. Esta bonificación se trata de una prestación económica que va dirigida a hogares donde los ingresos son bajos y que mantienen este derecho de forma transitoria tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Según queda recogido en el

Real Decreto-ley 16/2025

, del 23 de diciembre, esta ayuda forma parte de las pensiones y prestaciones públicas que el Gobierno ha aprobado para el próximo año ante la prórroga de los presupuestos. El BOE recoge que la asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años es de 588 euros anuales, lo que equivale a 49 euros mensuales.

Las familias que se verán beneficiadas con esta ayuda son las mismas que ya la recibieron el pasado año. Los hogares con ingresos especialmente bajos recibirán una cifra superior al resto. En estos casos, la ayuda asciende a 637,92 euros anuales por hijo, es decir, algo más de 53 euros al mes.

Un apoyo a la crianza

Uno de los principales objetivos es ofrecer confianza a las familias, quitando el temor sobre el futuro de sus hijos y asegurando que puedan cuidarlos en las mejores condiciones de vida. Otro de los aspectos positivos de esta ayuda es que podrá cobrarse a la vez que el Ingreso Mínimo Vital (IMV)

por parte de alguno de los progenitores.

Para poder acceder a esta ayuda que sigue vigente un año más, los ingresos anuales del hogar no pueden superar los 15.356 euros. En el caso de formar parte de una familia numerosa, el límite se sitúa en 23.109 euros anuales, incrementándose en 3.745 euros por cada hijo a partir del cuarto, incluido. Estos ingresos determinan el derecho a la ayuda y qué cuantía le corresponde a las familias con menores recursos.

Las cantidades actualizadas se aplican desde el 1 de enero de 2026. Aquellas personas que ya tengan reconocida esta prestación de años anteriores se les abonará de forma automática. No es necesario presentar ninguna solicitud adicional, siempre que no haya cambios en la situación familiar o económica.

Los beneficiados de esta ayuda

Esta prestación no admite nuevas solicitudes. El Boletín Oficial del Estado (BOE) aclara que podrán seguir cobrándola en 2026 aquellas familias que ya la tuvieran reconocida antes de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital. Para seguir optando a esta bonificación, las familias tienen que mantener los requisitos exigidos y no deben haber percibido el

IMV

.

Esta ayuda tiene un impacto en miles de familias que cuentan con menores a su cargo, especialmente aquellas con ingresos mínimos. Cabe recordar que, según indica el BOE, la cifra por cada hijo o hija menos de 18 años a cargo es de 588 euros anuales, lo que equivale a 49 euros mensuales aproximadamente.

Real Decreto-ley 16/2025, del 23 de diciembre "El límite de ingresos anuales en el año 2026 para las personas beneficiarias que, de conformidad con la disposición transitoria sexta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, mantengan el derecho a la asignación económica por cada hijo o hija menor de dieciocho años o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, quedan fijados en 15.356,00 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 23.109,00 euros anuales, incrementándose en 3.745,00 euros anuales por cada hijo o hija a cargo a partir del cuarto, este incluido. La cuantía de la asignación económica será de 588,00 euros anuales".

¿Qué requisitos específicos deben cumplir las familias para acceder a la ayuda por hijo o menor a cargo en 2026?

Como hemos comentado anteriormente los

requisitos

son:

Tener un hijo a cargo menor de 18 años

Tener residencia legal en España

Tener como máximo los límites de ingresos anteriormente mencionados

¿Qué documentación se necesita para comprobar la situación económica de la familia?

Cuando una persona solicita un subsidio o ayuda asistencial por desempleo, el SEPE está obligado a comprobar que se cumplen los requisitos económicos, tanto del solicitante como, en su caso, de la unidad familiar. Para ello, el SEPE exige una serie de documentos que permiten acreditar de forma fehaciente la situación económica real y evitar cobros indebidos.

El documento central es la declaración de rentas, que el solicitante debe cumplimentar en el modelo oficial del SEPE. En esta declaración se incluyen todos los ingresos del propio solicitante y, cuando la ayuda lo exige, también los del cónyuge y de los hijos que convivan en el domicilio. El SEPE contrasta los datos con otras administraciones y en determinados casos puede requerir al ciudadano que aporte los datos fiscales o la declaración del IRPF del último ejercicio disponible. Igualmente, puede solicitar justificantes de ingresos concretos.

