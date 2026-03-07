Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Colas kilométricas en Action por su nueva maleta de mano que cuesta menos de 17 euros

Es rígida, viene con cuatro ruedas que giran 360 grados e incorpora candado numérico

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de sartenes más barato del mercado: disponible por 19,95 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de sartenes más barato del mercado: disponible por 19,95 euros / Action

Alejandra Carreño

Action ha lanzado una promoción especial y por tiempo limitado (solo hasta el día 10 de este mes) de su nueva maleta Spilbergen Budapest. Gracias a ello, su precio es de tan solo 16,95 euros. El artículo está rebajado al 15%, por lo que ya se están viendo colas kilométricas en sus tiendas para conseguirla.

La maleta es rígida, ideal para llevar en avión, tren o cualquier otro medio de transporte, sin miedo a que se estropee. Está hecha, además, con un material antiarañazos. El 50% de su composición es de plástico ABS reciclado.

Muy ligera

Está equipada con una práctica división y cierre de cremallera. Tiene candado numérico y un asa flexible, lo que facilita la elevación. Se desplaza fácilmente a través de sus cuatro ruedas dobles que rotan 360 grados. También es fácil de llevar, gracias a su peso ligero: solo 2,7 kilos.

Varios tamaños

La maleta Budapest está disponible en varios tamaños. La que cuesta 16,95 (antes 19,95) tiene capacidad para 39 litros. Sus medidas son las siguientes: 38x23x58 centímetros.

Noticias relacionadas y más

Hay otra del doble de capacidad, es decir, 61 litros. Sus medidas son 44x26x26 y su precio actual, tambiñen rebajado, es de 22,95 euros. Hay una última medida, aún mayor, con capacidad para 92 litros. La maleta es 50x29x76,5 cm y cuesta 28,95 euros (tiene un descuento del 17%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
  4. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  5. Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
  6. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  7. Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  8. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera

El Monográfico de mastín español de Tineo tiene ganadora: una hembra cántabra de 3 años y 80 kilos que "trabaja" cuidando ocas

VÍDEO: Los orígenes de Dubasin

VÍDEO: Los orígenes de Dubasin

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo

El polideportivo Juan Carlos Beiro, en Langreo, estrena un aparcabicis cubierto

El polideportivo Juan Carlos Beiro, en Langreo, estrena un aparcabicis cubierto

Jairo Blanco, el taxista con un coche accesible en Corvera

Jairo Blanco, el taxista con un coche accesible en Corvera

Cien años de felicidad: Maruja Llaneza celebra su centenario con una emotiva fiesta en familia y cantando "El Chalaneru"

Cien años de felicidad: Maruja Llaneza celebra su centenario con una emotiva fiesta en familia y cantando "El Chalaneru"

Nadie gana tanto como las chicas de este equipo de bádminton de Oviedo: "Somos una familia"

Nadie gana tanto como las chicas de este equipo de bádminton de Oviedo: "Somos una familia"
Tracking Pixel Contents