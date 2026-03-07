Colas kilométricas en Action por su nueva maleta de mano que cuesta menos de 17 euros

Action ha lanzado una promoción especial y por tiempo limitado (solo hasta el día 10 de este mes) de su nueva maleta Spilbergen Budapest. Gracias a ello, su precio es de tan solo 16,95 euros. El artículo está rebajado al 15%, por lo que ya se están viendo colas kilométricas en sus tiendas para conseguirla.

La maleta es rígida, ideal para llevar en avión, tren o cualquier otro medio de transporte, sin miedo a que se estropee. Está hecha, además, con un material antiarañazos. El 50% de su composición es de plástico ABS reciclado.

Muy ligera

Está equipada con una práctica división y cierre de cremallera. Tiene candado numérico y un asa flexible, lo que facilita la elevación. Se desplaza fácilmente a través de sus cuatro ruedas dobles que rotan 360 grados. También es fácil de llevar, gracias a su peso ligero: solo 2,7 kilos.

Varios tamaños

La maleta Budapest está disponible en varios tamaños. La que cuesta 16,95 (antes 19,95) tiene capacidad para 39 litros. Sus medidas son las siguientes: 38x23x58 centímetros.

Hay otra del doble de capacidad, es decir, 61 litros. Sus medidas son 44x26x26 y su precio actual, tambiñen rebajado, es de 22,95 euros. Hay una última medida, aún mayor, con capacidad para 92 litros. La maleta es 50x29x76,5 cm y cuesta 28,95 euros (tiene un descuento del 17%).