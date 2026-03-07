Ikea tira el precio de su planta más popular: decoración por menos de 2 euros

Ikea tira el precio de su planta más popular. Ahora la puedes conseguir por solo 1,99 euros, ya que el artículo se encuentra rebajado al 33%. Su precio original era de 2,99 euros. Es decir, te ahorras 1 euro. La planta en cuestión pertenece a la serie "Fejka" y es una planta artificial de montaje para colocar en pared, ya sea en el interior o en el exterior de la vivienda, dando un toque natural al hogar.

Cada una de estas plantas, consistente en cuadrados de mural de hojas, tiene una medida de 26x26 centímetros, por lo que para llenar una pared se necesitan bastantes unidades y el ahorro es considerable al encontrarse el artículo tan rebajado.

Dos ejemplos de montajes con la planta artificial / Ikea

Un jardín en vertical en casa

Según explica el gigante sueco de los muebles, se trata del artículo perfecto para darle un toque alegría y verdor a tu salón decorando las paredes con un panel de plantas artificiales. Si quieres crear un jardín vertical, ya sea interior o exterior, solo tienes que conectar varios paneles de plantas entre sí. Queda bien en el salón o el baño, o en el balcón o en la oficina. También es perfecta si no tienes tiempo de regar y quitar hojas muertas.

Los paneles de plantas artificiales se conectan entre sí con un simple clic. El panel apenas requiere mantenimiento y no se marchita, ya que las plantas son artificiales. Están hechas con un 50% de plástico reciclado como mínimo y vienen preparadas con una estructura de fácil montaje en la pared.

La planta con este precio estará por tiempo limitado. En concreto, hasta el 31 de agosto o fin de existencias.