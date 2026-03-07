Lidl detecta una necesidad en sus clientes y lanza un producto para mejorar los dolores de una afección que sufren muchas personas

El síndrome del túnel carpiano (STC) es una afección común provocada por la compresión del nervio mediano en la muñeca, lo que causa dolor, entumecimiento, hormigueo y debilidad en la mano y los dedos (pulgar, índice, medio y parte del anular). Afecta a menudo a personas con movimientos repetitivos de muñeca, embarazadas o con condiciones como diabetes. La sufren muchos españoles y Lidl ha lanzado la muñequera para remdiarlo.

La muñequera ha causado sensación en redes sociales. Tiene ocho modos de intensidad diferentes. "No te va a curar pero alivia el dolor un montón", asegura uno de los clientes que lo ha probado.

Lidl ha escuchado las demandas de sus clientes y se ha dado cuenta de que son muchas las personas que sufren dolores de manos a causa de este síndorme. "Si sufres el síndrome del túnel carpiano corre a Lidl", recomiendan las personas que ya la tienen en redes sociales. Este tipo de productos tan específicos suelen volar en las tiendas y hasta genera colas para hacerse con ellos.

Salud bucal

El nuevo irrigador bucal de la marca Nevadent, disponible en Lidl, responde a esta creciente demanda. Este aparato permite una limpieza profunda de los espacios interdentales. Además, complementa perfectamente el cepillado tradicional para una higiene óptima.

Noticias relacionadas

Los dentistas recomiendan desde hace tiempo el uso de un chorro de agua para eliminar los restos de comida. Por lo tanto, disponer de una herramienta de este tipo en casa facilita enormemente el cuidado diario de la dentadura. Esta tecnología ayuda a prevenir los problemas gingivales más comunes. El dispositivo destaca por su versatilidad y facilidad de uso diario. Los tres niveles de intensidad permiten ajustar la potencia del chorro según la sensibilidad de cada persona. Esta flexibilidad es ideal tanto para encías sensibles como para limpiezas más intensivas.