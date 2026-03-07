Este lunes se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir las toallas de baño más baratas del mercado: oferta por un pack en varios colores

La gran cadena de entros comerciales Costco va preparando poco a poco su próximo aterrizaje en Asturias (está previsto que abra en Siero) con el ´sexto centro que abrirá en nuestro país después de otros en Madrid o Zaragoza y el segundo en el norte tras el de Bilbao. Este supermercado de origen estadounidense sorprende por su tamaño, poto la gran variedad de artículos que vende y por el tamaño de los mismos, así como el precio.

En Costco podrás encontrar todos losd ías una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen habitualmente cientos de productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, gadgets, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad.

La relación calidad/precio de los productos que ofrecen es inigualable, según sus consumidores y quienes han probado este tipo de tiendas al por mayor por ello respaldan todos los productos con nuestra garantía de 100% de satisfacción. La tienda de Siero va a ser la sexta en nuestro país y en ella vas a encontrar una amplia variedad de productos.

En su página web, en la que se ofrecen cientos de ofertas y promociones, este establecimiento muestra sus ofertas que, en este caso, duran hasta el 16 de marzo. Uno de los productos que va a arrasar es la toalla de mano de Grandeu, que está a un precio de 10,99 euros (un descuento de 3 euros). Tiene un tamaño de 50 x 88 cm y está disponible en varios colores.

Eso sí, si eres nuevo cliente de esta gran cadena de hipermercados hay varias cosas que debes tener en cuenta ya que no es un supermercado como los habituales y tiene una forma de comprar algo diferente. Para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.

Además, Costco ha incorporado este año una novedad, haciéndole la competencia a Mercadona: un servicio online con entrega a domicilio en el mismo día. Para ello, los socios de Costco tan solo tienen que hacer pedidos a través de su web. Los precios son los mismos que en la tienda, pero hay una tarifa fija por el servicio de 15 euros por pedido y un mínimo de compra de 35 euros.