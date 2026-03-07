Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la maleta de viaje más barata del mercado: solo te costará 16,95 euros
Ya solo te faltará planificar tu próximo viaje
Si eres un viajero empedernido o símplemente estás pensando en hacer un viaje no puedes perderte la oferta de Action, que vende la maleta de viaje más barata del mercado, por solo 16,95 euros.
Esta maleta rígida Spilbergen está equipada con una práctica división y cierre de cremallera.
Tiene candado numérico y un asa flexible, lo que facilita la elevación.
La maleta Budapest está disponible en varios tamaños, además de la que está en promoción, cuyas medidas son 38x23x58 centímetros con una capacidad de 39 litros.
Precio
Esta maleta que venden en Action tiene un precio de 19,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 15 por ciento de descuento, con lo que se queda en 16,95 euros.
