Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la maleta de viaje más barata del mercado: solo te costará 16,95 euros

Ya solo te faltará planificar tu próximo viaje

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la maleta de viaje más barata del mercado: solo te costará 16,95 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la maleta de viaje más barata del mercado: solo te costará 16,95 euros / Action

Benito Domínguez

Si eres un viajero empedernido o símplemente estás pensando en hacer un viaje no puedes perderte la oferta de Action, que vende la maleta de viaje más barata del mercado, por solo 16,95 euros.

Esta maleta rígida Spilbergen está equipada con una práctica división y cierre de cremallera.

Maleta.

Maleta. / Lidl

Tiene candado numérico y un asa flexible, lo que facilita la elevación.

La maleta Budapest está disponible en varios tamaños, además de la que está en promoción, cuyas medidas son 38x23x58 centímetros con una capacidad de 39 litros.

Noticias relacionadas y más

Precio

Esta maleta que venden en Action tiene un precio de 19,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 15 por ciento de descuento, con lo que se queda en 16,95 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
  4. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  5. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  6. Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
  7. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  8. Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado

El III Pregón Juvenil de la Semana Santa de Gijón: en imágenes

El III Pregón Juvenil de la Semana Santa de Gijón: en imágenes

Las nuevas generaciones cofrades piden "confianza" para "cuidar la tradición": Así fue el pregón juvenil de la Semana Santa de Gijón

Las nuevas generaciones cofrades piden "confianza" para "cuidar la tradición": Así fue el pregón juvenil de la Semana Santa de Gijón

Enseñanza solidaria en el colegio San Ignacio

Enseñanza solidaria en el colegio San Ignacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente plancha de vapor que es la más barata del mercado: disponible por 14,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente plancha de vapor que es la más barata del mercado: disponible por 14,99 euros

Maxi, alma de La Mallorquina de Oviedo, se jubila tras cuatro décadas en la barra: "Echaré de menos la charlas con los clientes"

Maxi, alma de La Mallorquina de Oviedo, se jubila tras cuatro décadas en la barra: "Echaré de menos la charlas con los clientes"

El "no a la guerra" de Gila

Más de 100 alumnos participantes en la First Lego League se ponen a prueba en la Politécnica de Gijón: "Ojalá se quede su talento en Asturias"

Más de 100 alumnos participantes en la First Lego League se ponen a prueba en la Politécnica de Gijón: "Ojalá se quede su talento en Asturias"

Arcinos contra la lluvia en Güerres

Arcinos contra la lluvia en Güerres
Tracking Pixel Contents