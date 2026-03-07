Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado

Lidl no deja de sorprender a sus clientes con llegadas limitadas que, además, va an ahacer las delicias en el Día del Padre. En esta ocasión, son tres herramientas de la gama Parkside las que llegan a las estanterías. ¿Qué tienen en común? Un precio mínimo que desafía a la competencia de las marcas especializadas.

Para muchos hogares, invertir en herramientas eléctricas supone un gasto considerable. Por eso, estas ofertas a bajo precio llegan en el momento oportuno. Se acercan las tareas de primavera y todo el mundo quiere equiparse sin vaciar su cuenta bancaria.

La marca Parkside, propiedad exclusiva de Lidl, se ha forjado una sólida reputación a lo largo de los años. Las opiniones de los clientes reflejan una relación calidad-precio difícil de igualar en el mercado. Por lo tanto, cada nuevo lanzamiento genera un verdadero entusiasmo entre los consumidores informados. Entre las tres referencias propuestas, encontramos un taladro atornillador inalámbrico por 29,99 euros. Esta herramienta responde a las necesidades cotidianas: montar un mueble, fijar una estantería o ensamblar tablas. Su batería de iones de litio ofrece una autonomía adecuada para usos domésticos.

Además, su peso ligero facilita su manejo, incluso cuando se trabaja en altura. Y es que es un aparato accesible y fácil de usar ideal también para aquellos principiantes que quieren convertirse en unos expertos manitas. La lijadora multifunción, con un precio de 24,99 euros, es una agradable sorpresa. Permite trabajar la madera, decapar una superficie o preparar un mueble antes de pintarlo y su sistema de fijación rápida de los abrasivos permite ahorrar un tiempo precioso.

Además, esta herramienta resulta especialmente útil para proyectos de renovación interior, por lo que renovar un parqué antiguo o restaurar una cómoda antigua se convierte así en un juego de niños.

La sierra de calar completa este trío ganador por 27,99 euros: corta madera, plástico e incluso algunos metales finos con precisión.

Estas tres herramientas de Parkside cubren el 80% de los trabajos habituales en una casa: montar, atornillar, lijar, cortar: cubren las tareas esenciales del bricolaje. Por lo tanto, un kit completo cuesta menos de 90 euros en total. El éxito de esta marca se basa en varios factores clave. En primer lugar, Lidl controla su cadena de suministro y reduce los costes intermedios. En segundo lugar, las herramientas están diseñadas para un uso doméstico habitual, no para trabajos intensivos.

Este enfoque responde a las expectativas de millones de franceses. Buscan material fiable sin tener que pagar el precio de las marcas premium. Sin embargo, la garantía de tres años garantiza la durabilidad de los productos.