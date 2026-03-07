Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente plancha de vapor que es la más barata del mercado: disponible por 14,99 euros

Una oferta irrepetible

Benito Domínguez

Si quieres tener toda tu ropa lista en muy poco tiempo no puedes perderte esta oferta de Lidl una potente plancha de vapor que es la más barata del mercado y podrás adquirir por solo 14,99 euros.

Se trata de una plancha de la Serie 1000 de Philips con la que planchas de forma sencilla y rápida.

Con la suela de planchado con revestimiento antiadherente y el ajuste de vapor variable, eliminarás las arrugas de forma eficiente de todas las telas.

Gracias al gran depósito de agua, puedes planchar más prendas con menos rellenos frecuentes.

Precio

Esta plancha de vapor tenía un precio de 19,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.

