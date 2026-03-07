Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente plancha de vapor que es la más barata del mercado: disponible por 14,99 euros
Una oferta irrepetible
Si quieres tener toda tu ropa lista en muy poco tiempo no puedes perderte esta oferta de Lidl una potente plancha de vapor que es la más barata del mercado y podrás adquirir por solo 14,99 euros.
Se trata de una plancha de la Serie 1000 de Philips con la que planchas de forma sencilla y rápida.
Con la suela de planchado con revestimiento antiadherente y el ajuste de vapor variable, eliminarás las arrugas de forma eficiente de todas las telas.
Gracias al gran depósito de agua, puedes planchar más prendas con menos rellenos frecuentes.
Precio
Esta plancha de vapor tenía un precio de 19,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado