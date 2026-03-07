Saltan las alarmas en la Guardia Civil por el crecimiento del timo del supermercado que está vaciando las cuentas bancarias

Las estafas y fraudes online se han convertido en una preocupante realidad cotidiana en España. La Guardia Civil, junto con la Policía Nacional, redobla esfuerzos para combatir la ciberdelincuencia y proteger a los ciudadanos de las artimañas de los delincuentes digitales. Sin embargo, la sofisticación de las técnicas empleadas por estos criminales dificulta la detección temprana de las estafas, especialmente una que ha resurgido con fuerza: el timo del supermercado.

Ciberdelincuencia al alza

El auge de las nuevas tecnologías ha brindado a los ciberdelincuentes un terreno fértil para operar, permitiéndoles idear estafas cada vez más elaboradas y difíciles de detectar. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conscientes de esta amenaza, se esfuerzan por informar y concienciar a la población sobre los riesgos y las medidas de prevención necesarias.

Resurge del timo del supermercado

Entre la amplia gama de estafas online, el timo del supermercado destaca por su efectividad y su capacidad para engañar a personas de todas las edades. La Guardia Civil ha emitido una alerta ante el recrudecimiento de este fraude, que consiste en suplantar la identidad de un supermercado conocido para robar datos personales y bancarios a los usuarios.

La trampa, al detalle

Los estafadores se hacen pasar por el supermercado de confianza de sus víctimas y envían un correo electrónico fraudulento informándoles de que han ganado un sorteo o premio. Estos correos electrónicos suelen ser muy convincentes, ya que los delincuentes son capaces de replicar a la perfección el logo, las imágenes y la identidad visual del supermercado real.

La Guardia Civil insta a los ciudadanos a extremar la precaución al recibir correos electrónicos sospechosos, especialmente aquellos que ofrecen premios o sorteos. Es fundamental prestar atención a los siguientes detalles:

Gramática y ortografía: Los correos fraudulentos suelen contener errores gramaticales y ortográficos que delatan su origen ilícito.

Los correos fraudulentos suelen contener errores gramaticales y ortográficos que delatan su origen ilícito. Dirección de correo electrónico: Verifica que la dirección de correo electrónico del remitente coincida con la del supermercado real. Desconfía de direcciones genéricas o con errores sutiles.

Verifica que la dirección de correo electrónico del remitente coincida con la del supermercado real. Desconfía de direcciones genéricas o con errores sutiles. Enlaces sospechosos: Evita hacer clic en enlaces que te redirijan a páginas externas, especialmente si te solicitan información personal o bancaria.

Las consecuencias de caer en la trampa

Si caes en el timo del supermercado y haces clic en el enlace fraudulento, los delincuentes podrán acceder a una gran cantidad de datos personales, incluyendo información de tu cuenta de usuario del supermercado y, lo que es más grave, los datos de tu tarjeta bancaria. Con esta información en su poder, los ciberdelincuentes pueden vaciar tus cuentas bancarias y causarte graves perjuicios económicos.

Si sospechas que has sido víctima del timo del supermercado, es fundamental que sigas estos pasos:

Denuncia: Presenta una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional lo antes posible.

Presenta una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional lo antes posible. Contacta con tu banco: Informa a tu banco de lo sucedido para que puedan bloquear tu tarjeta y tomar medidas de seguridad adicionales.

Informa a tu banco de lo sucedido para que puedan bloquear tu tarjeta y tomar medidas de seguridad adicionales. Cambia tus contraseñas: Cambia las contraseñas de todas tus cuentas online, especialmente las de correo electrónico, redes sociales y banca online.

Cambia las contraseñas de todas tus cuentas online, especialmente las de correo electrónico, redes sociales y banca online. Monitoriza tus cuentas: Revisa periódicamente tus extractos bancarios para detectar cualquier actividad sospechosa.

La mejor forma de evitar ser víctima del timo del supermercado es la prevención. Sigue estos consejos para proteger tus datos personales y bancarios:

Desconfía de los correos electrónicos sospechosos.

No hagas clic en enlaces desconocidos.

No compartas información personal o bancaria en páginas web no seguras.

Mantén tu antivirus actualizado.

Infórmate sobre las últimas estafas online.

La lucha contra la ciberdelincuencia es una tarea constante que requiere la colaboración de todos. Mantente alerta, sigue las recomendaciones de las autoridades y protege tus datos personales para evitar ser víctima de estafas como el timo del supermercado.