Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la bolsa portalimentos que va a arrasar por el Día del Padre: es la más barata del mercado
No queda nada para la celebración paterna
El próximo 19 de marzo se celebra el Día del Padre y en Lidl tienen el regalo que va a arrasar para esta conmemoración, una bolsa portalimentos que además es la más barata del mercado.
Y es que no queda nada para la celebración paterna y seguro que agradecen un detalle como puede ser esta bolsa que es isotérmica y además incluye cuatro recipientes para guardar la comida.
Está fabricada con material reciclado y tiene un amplio compartimento principal aislado.
Los recipientes que vienen con la bolsa son aptos para microondas y lavavajillas; y son resistentes a temperaturas de -20 a 100 °grados. También son herméticos con cierre de clic.
Hay dos tamaños de recipientes, los grandes para alimentos frescos de 1000 ml; y los recipientes pequeños para alimentos frescos de 550 ml.
La bolsa tiene una práctica asa de transporte y correa de hombro ajustable y extraíble; y una gran solapa frontal con bolsillo de malla integrado que incluye acumulador de frío.
Tiene cremallera de marca YKK de alta calidad y la bolsa tiene una capacidad de aproximadamente 5 litros.
Increíble precio
Pero lo mejor de todo es su increíble precio. Esta bolsa portalimentos costaba antes 9,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 20 por ciento y se queda en 7,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario