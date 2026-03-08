Revuelo en las tiendas de Action tras retirar uno de sus productos por contener amianto

Se trata de una de las tiendas más "virales" del momento. Sus productos están al alcance de muchos bolsillos y por eso se vuelven virales en no pocas ocasiones pero también surgen problemas. Hace unos días desde Action, la tienda de complementos y hogar que está abriendo sucursales por todo el país, se vieron obligados a emitir un comunicado en el que pedían la devolución de uno de sus productos más vendidos de los útimos años por contener amianto.

Se trata de las figuras Stretch Squad, un pack que se vendía un juego de cuatro unidades. La cadena ha decidido retirarlas del mercado porque "se ha detectado que el relleno de algunas figuras contiene trazas de amianto". Esto es: "si el prouducto se daña y el relleno se libera puede suponer un riesgo para la salud de los consumidores", señalan los portavoces de la marca.

Pero no solo se retiran las figuras en el pack de 4. También las que se vendían de forma individual "ya que también pueden contener amianto". ¿Qué pasa si tienes una de estas figuras? Pues el que vaya con una de ellas a la tienda recibirá el reintegro íntegro sin necesidad de presentar un tiquet de compra para que te den la devolución del dinero por lo que llaman a todos los clientes a acudir cuanto antes a sus instalaciones en cualquier ciudad.

Lo cierto es que muchos clientes en los últimos tiempos han acudido a Action para poder encontrar ofertas de todo tipo. Desde productos de hogar hasta ropa y decoración. Sobre todo la tienda se convierte en un lugar de referencia cuando llegan temporadas altas de ventas como puede ser Navidad con la decoración de la casa o Carnaval para buscar un disfraz original.

Pero el secreto de su éxito también es que en Action puedes encontrar en ocasiones alimentación y otros productos que no son tan comunes en grandes centros comerciales. En los últimos meses han sido muchos los que han acudido a Action en la búsqueda del producto perfecto o incluso de regalos que sean algo original y no se salgan demasiado del presupuesto de cada uno.