Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el cepillo de dientes más barato del mercado: disponible por 8,88 euros

Incluye dos cabezales de recambio y estuche de viaje

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el cepillo de dientes más barato del mercado: disponible por 8,88 euros / Action

Benito Domínguez

Si quieres limpiarte los dientes como un profesional, no puedes perderte la oferta de Action, un cepillo de dientes eléctrico que es el más barato del mercado que solo cuesta 8,88 euros.

Límpiate los dientes al máximo con este cepillo de dientes eléctrico. Gracias al temporizador inteligente integrado, nunca te los cepillarás demasiado tiempo.

Cepillo de dientes.

Cepillo de dientes. / Action

Además, con los 3 modos de cepillado, le das a tus dientes el cepillado que necesitan.

Gracias al indicador luminoso de la parte delantera, sabrás exactamente cuándo tienes que cargar el cepillo.

Llévatelo de forma sencilla en el estuche de viaje para lavarte los dientes en tus vacaciones y dejarlos relucientes.

Además, incluye dos cabezales de recambio y un estuche de viaje, además de cable de carga USB.

Precio

Este cepillo de dientes eléctrico tiene un precio de 9,95 euros, pero en Action está en la promoción semanal con lo que tiene un 10 por ciento de descuento, con lo que se queda en 8,88 euros.

