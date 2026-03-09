Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sierra circular de mano en descuento para el Día del Padre: la más barata del mercado

Lidl ha sabido imponerse mucho más allá de las compras diarias. La marca alemana ha conquistado el mercado con su gama de herramientas Parkside, productos combinan calidad y precios sin competencia.

En su página web, Lidl alaba las virtudes de esta marca. "En Parkside encontrará la potencia y la motivación para hacerlo todo. Ya sea para atornillar, serrar, pintar o podar setos, con nuestras herramientas estará perfectamente equipado. Para nosotros, una cosa está clara: todo lo que quiera hacer, debe poder hacerlo. Sin concesiones, con el equipo adecuado y la mejor relación calidad-precio". Estos productos atraen a una clientela cada vez más amplia y exigente. Tanto los aficionados al bricolaje como los más experimentados encuentran lo que buscan. Esta estrategia ha redefinido el acceso al material de bricolaje.

Antes había que acudir a tiendas especializadas. Estas tiendas ofrecían herramientas a menudo caras para un uso ocasional. Lidl comprendió esta necesidad. La cadena ha creado todo un universo dedicado al bricolaje. La marca Parkside tiene el don de triunfar entre los aficionados al bricolaje. Simboliza la promesa de una buena relación calidad-precio.

Por eso, cada nueva herramienta se espera con impaciencia. Las llegadas a las estanterías provocan una avalancha casi inmediata. Los productos se agotan tan rápido como se ponen a la venta. En este contexto, la sierra sable Parkside hace su entrada. Ella encarna muy bien el éxito de esta estrategia de marketing. Su precio atractivo y su rendimiento la convierten en un producto estrella.

Es el caso de la sierra circular portátil de Parkside. Se trata de una herramienta eléctrica perfecta para cortes precisos y potentes en madera y materiales de construcción ligeros, con profundidad y ángulo de corte ajustables sin escalonamientos. La guía paralela permite un trabajo preciso y resultados de corte exactos. Además, para hacer más cómodo tu trabajo, esta sierra cuenta con una empuñadura ergonómica con interruptor de seguridad operable por ambos lados

Su diseño y su mango soft-grip garantizan una gran comodidad. Incluso durante largas sesiones de bricolaje, el cansancio es menor. Por lo tanto, el control de la herramienta es mejor. La seguridad tampoco se queda atrás, gracias a un interruptor de parado integrado. Este evita que el aparato se ponga en marcha accidentalmente. Por lo tanto, puede utilizarlo con total tranquilidad, incluso en obras complejas.

La sierra de Pakside tiene una valoración de 5 estrellas y, actualmente, cuenta una rebaja del 20%, por lo que su precio final es de 23,99 euros.

Con todo ello, esta sierra de Lidl se convertirá en un fiel compañero que acompañará durante años en todos tus trabajos y, sin duda, será toda una sorpresa como regalo del Día del Padre.