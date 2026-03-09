Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cacerola de hierro fundido más barata del mercada: baja sus precios estos días

Lidl vuelve a poner las ollas de hierro fundido en primer plano. Su olla de la marca Silvercrest se anuncia por menos de 20 euros, una promesa que ya atrae a los cocineros cotidianos. Y es que la marca apuesta por un producto robusto y accesible para reavivar el deseo de cocinar a fuego lento.

Fabricada en hierro fundido esmaltado, la olla difunde el calor de manera uniforme. Según la marca, es apta para todo tipo de fogones, incluidos los de inducción. Además, su pesada tapa favorece una cocción suave y jugosa.

Por un precio ajustado, el público busca una verdadera ganga. La gama Silvercrest se posiciona precisamente en este segmento, sin florituras de marketing. Por ello, muchos la consideran una alternativa razonable a las ollas de marcas premium. El anuncio publicado a finales de febrero de 2026 ha reactivado la demanda. Las existencias siguen siendo limitadas, sobre todo en las tiendas, lo que anima a acudir pronto. Sin embargo, las fechas y las cantidades pueden variar según los puntos de venta. El precio público anunciado, inferior a 20 euros, apunta alto. Sin embargo, cada tienda gestiona sus suministros para la gama Silvercrest y sus horarios. Por lo tanto, es recomendable verificar la disponibilidad local antes de desplazarse.

Como suele ocurrir en Lidl, la oferta será válida hasta agotar existencias.En cuanto a su uso, los platos guisados ganan en sabor tras 45 minutos a fuego lento. Por lo tanto, una cacerola es ideal tanto para el día a día como para las comidas dominicales.

El hierro fundido esmaltado retiene el calor y lo libera gradualmente, lo que limita los picos de temperatura y reduce el riesgo de que se peguen los alimentos. De este modo, una cocción lenta permite que los jugos y los aromas se desarrollen mejor.

Además, la cacerola de hierro fundido esmaltado de 28 cm de Silvercrest, disponible en negro, naranja, rojo o verde, vuelve regularmente a las estanterías. Su precio de venta al público es de 34,99 euros, según algunas promociones anteriores.

Antes de utilizarla por primera vez, lávala, sécala y y precaliéntala a fuego lento. A continuación, baje el fuego para cocinar a fuego lento. Además, evite los choques térmicos que pueden agrietar el esmalte. En cuanto al mantenimiento, deja enfriar antes de lavar con agua caliente, basta con un breve remojo para eliminar los jugos. Por último, utiliza una espátula de madera para preservar la superficie. Frente a los modelos de lujo, el interés radica en la relación calidad-precio. Se paga menos, pero se disfruta de una base sólida para la cocina casera. Así, la diferencia se nota sobre todo en los acabados y los accesorios. En los mercados, los precios fluctúan, pero la oferta de la marca sigue estando limitada por una fecha y las existencias. En este caso, la mención Silvercrest ayuda a identificar la serie y su compatibilidad.