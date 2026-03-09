Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa portátil más barata del mercado: tira su precio por el día del Padre por menos de 15 euros

En Lidl nunca dejas de encontrar buenas ofertas. Esta cadena de descuento es una de las marcas favoritas de los usuarios para recuperar poder adquisitivo. Desde principios de año, ofrece promociones y precios ajustados para que todos los bolsillos puedan ahorrar.

Ahora es el momento ideal para hacerse con las últimas novedades y disfrutar de la llegada del buen tiempo. En la tienda o, ahora, en la tienda online de la marca, descubra todo lo que necesita para pasar un final de verano radiante. Artículos para el hogar, para irse de vacaciones o para renovar su armario sin gastar mucho... No faltan buenas ideas para su bolsillo.

Como disfrutar de una buena barbacoa. Y es que la barbacoa es sinónimo de convivencia y relajación en torno a un evento que suele gustar a todo el mundo. Es típico de la primavera y el verano y permite reunirse con la familia o los amigos para disfrutar de una comida informal, en la que cada uno picotea lo que le apetece. Sin embargo, cuando no se dispone de espacios exteriores, puede resultar difícil disfrutar de una buena barbacoa. Afortunadamente, Lidl tiene la solución con su parrilla multiusos de Silvercrest. Funciona 100% con electricidad, por lo que tiene la ventaja de no generar humo en tu hogar. Una verdadera ventaja si tiene vecinos sensibles que no toleran bien sus barbacoas.

Con una potencia de 1000 W, este aparato es capaz de alcanzar temperaturas suficientes para cocinar a la perfección carnes, pescados o verduras. Su revestimiento cerámico antiadherente de doble capa con recubrimiento antiadherente ILAG® evita que los alimentos se peguen. Esto facilita su limpieza después de su uso.

Con su superficie de cocción de 25 × 15 cm, tiene capacidad para 1 o 2 sándwiches, o para pequeñas piezas de carne o pescado. Se vende con su bandeja recogegrasa, por lo que es el modelo perfecto para hacer parrilladas en casa. Versátil, compacto y bastante potente para su tamaño, también tiene un precio muy atractivo. De hecho, Lidl te ofrece esta parrilla de diseño discreto por solo 14,99 euros, un precio que no dejará indiferente a los bolsillos más modestos.