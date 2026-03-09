Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la licuadora más potente y barata del mercado: disponible por 27,99 euros
De formato reducido, no ocupa casi espacio en la cocina
Qué bueno es desauyunar cada mañana con un buen zumo, y con la licuadora que venden en Lidl, que es la más potente y barata del mercado, podrás prepararlos de cualquier fruta. Será tuya por solo 27,99 euros.
Se trata de una licuadora de la marca Severin de diseño compacto, con lo que casi no ocupa espacio en la cocina.
Con ella podrás tener zumos ricos en vitaminas con solo pulsar un botón y tiene tapa para separar la espuma.
Tiene una potencia de 400 vatios y una capacidad aproximada de 500 / 1.500 mililítros.
Además, funciona con dos velocidades.
Precio
Esta licuadora tenía un precio de 34,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 27,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
- Espectacular operativo de la Guardia Civil en Oviedo para detener a cuatro okupas investigados por protagonizar reyertas
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón