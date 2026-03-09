Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la licuadora más potente y barata del mercado: disponible por 27,99 euros

Qué bueno es desauyunar cada mañana con un buen zumo, y con la licuadora que venden en Lidl, que es la más potente y barata del mercado, podrás prepararlos de cualquier fruta. Será tuya por solo 27,99 euros.

Se trata de una licuadora de la marca Severin de diseño compacto, con lo que casi no ocupa espacio en la cocina.

Licuadora. / Lidl

Con ella podrás tener zumos ricos en vitaminas con solo pulsar un botón y tiene tapa para separar la espuma.

Tiene una potencia de 400 vatios y una capacidad aproximada de 500 / 1.500 mililítros.

Además, funciona con dos velocidades.

Precio

Esta licuadora tenía un precio de 34,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 27,99 euros.