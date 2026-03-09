Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los auriculares deportivos sin cable que están arrasando para el Día del Padre: son los más baratos del mercado
Nunca los perderás, gracias a su tipo de agarre
Se acerca el Día del Padre y hay un artículo que venden en Lidl que está arrasando, se trata de unos auriculares deportivos sin cables que además son los más baratos del mercado.
Se trata de unos Auriculares Deportivos True Wireless HA-EC25T de la marca JVC de tipo gancho para un ajuste seguro. Y es que gracias a su tipo de agarre, nunca los perderás.
Además, tienen resistencia al agua (IPX5) y control táctil, encendido y conexión automática.
Asimismo, tiene una autonomía de hasta 30 horas (batería + estuche de carga), así que tendrás música para rato.
Y como lleva micrófono incorporado, también podrás utilizarlo como manos libres con el teléfono.
Descuento
Estos auriculares tenían un precio de 59,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 33 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros.
