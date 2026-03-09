Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el martillo eléctrico más barato del mercado: permite alternar entre taladrado y otras funciones.

En el amplio y variado catálogo de Lidl, es posible encontrar todos los productos que necesitas para tu vida cotidiana. Y lo menos que se puede decir es que la marca también hace las delicias de los aficionados al bricolaje.

La cadena Lidlha puesto a la venta un taladro atornillador del modelo Parkside ideal para los aficionados al bricolaje. Se trata de una herramienta equipada con una batería de iones de litio de 20 V (2,0 Ah) que ofrece una carga duradera y eficaz y se controla mediante un indicador LED de tres niveles de estado y su cargador incluye una función de desconexión automática. Además, la herramienta incluye un portabrocas de plástico con casquillo y una lámpara de trabajo integrada para una mejor visibilidad.

Este producto también incluye una función de bloqueo automático del mandril y un mango antideslizante. En cuanto a las especificaciones técnicas, ofrece 21 niveles de preselección de par más una posición de taladrado. Todo ello con un par de apriete máximo de 35 Nm. La velocidad de rotación del producto varía entre 0 y 500 rpm y su mandril tiene un rango de 0,8 a 10 mm, lo que permite perforar hasta 25 mm en madera y 10 mm en acero. Asimismo, su tiempo de carga es de 120 minutosy sus dimensiones son de 19 x 19,1 x 7 cm y la batería mide 12,7 x 8,5 x 5,3 cm. Si desea adquirir este artículo, debe saber que está disponible al precio de 44,99 euros.

Lidl también ha puesto a la venta un martillo neumático Parkside que ofrece una potente capacidad de perforación y cincelado, ideal para trabajos exigentes. Equipado con un mandril SDS-Plus para un cambio rápido de accesorios y un mandril adicional para brocas cilíndricas, ofrece una gran versatilidad de uso. Su selector central permite cambiar entre las funciones de perforación, ya sea perforación con martillo, cincelado de ajuste y cincelado con martillo. También incluye un mango flexible antideslizante y una carcasa giratoria de 360º y el conjunto incluye numerosos accesorios indispensables para su uso.

En cuanto a los detalles técnicos, este producto de LIDL tiene una potencia de 800 W. Su diámetro máximo de taladrado es de 19 mm en hormigón, 13 mm en metal y 24 mm en madera. Además, mide 31 x 20,5 x 10 cm y pesa 2,5 kg. Una vez más, se trata de una herramienta de bricolaje que se puede encontrar a un precio muy asequible. De hecho, este aparato de la marca alemana cuesta 49,99 euros.

Lidl también ha puesto a la venta un cortasetos recargable de la marca Parkside. Esta cortadora con guía de aluminio alcanza una velocidad máxima muy elevada y está equipada con cuchillas anticorrosión. También cuenta con un mango giratorio de 90° para facilitar los cortes verticales. Además, dispone de mangos flexibles y ergonómicos recubiertos de un material antideslizante para un agarre seguro. Pero eso no es todo.

Además, la herramienta de la firma cuenta con dos interruptores de seguridad manuales para detener rápidamente las cuchillas y un soporte de pared integrado. También incluye un estuche rígido para proteger las cuchillas. La longitud de la cuchilla sigue siendo de 54 cm con un corte de 52 cm. Una vez más, se trata de un aparato que puede encontrar por menos de 50 euros, ya que cuesta 49,99 euros. Una cosa es segura, se trata de otro aparato de bricolaje de LIDL que deberá añadir a sus herramientas.