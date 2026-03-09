Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con máquina cortapelos que arrasa por el Día del Padre: es la más barata del mercado

Se trata de un juego con 16 piezas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con máquina cortapelos que arrasa por el Día del Padre: es la más barata del mercado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con máquina cortapelos que arrasa por el Día del Padre: es la más barata del mercado / Lidl

Benito Domínguez

Si estás pensando en qué regalar por el Día del Padre no puedes perderte la maquinilla cortapelos que venden en Lidl y está arrasando, además, es la más barata del mercado.

Se trata de la Remington Cortapelos ColourCut HC5036, con la que cortar el pelo es ahora aún más fácil, con los peines de colores intercambiables del cortapelos ColourCut HC5036 que funciona con cable.

Cortapelos.

Cortapelos. / Lidl

El set incluye 9 peines de colores intercambiables para una sencilla selección de longitud de 1,5 - 25 mm. Independientemente de la longitud de cabello que prefieras, solo tienes que recordar los colores correspondientes y ya puedes empezar.

El amplio número de accesorios, desde las tijeras, pasando por el peine hasta el cepillo para el pelo de la nuca y el cepillo de limpieza, ofrece además el set perfecto para cortar el pelo fácilmente desde casa.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que antes estaba a 19,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en solo 15,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  4. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  5. La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
  6. Espectacular operativo de la Guardia Civil en Oviedo para detener a cuatro okupas investigados por protagonizar reyertas
  7. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  8. Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con máquina cortapelos que arrasa por el Día del Padre: es la más barata del mercado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con máquina cortapelos que arrasa por el Día del Padre: es la más barata del mercado

Ayuntamiento de Castrillón y la propiedad de la escuela de surf que arrasó el fuego en Salinas consensuarán la reconstrucción

Ayuntamiento de Castrillón y la propiedad de la escuela de surf que arrasó el fuego en Salinas consensuarán la reconstrucción

El Gijón Industrial toma aire: triunfo clave ante el San Martín y duelo directo con el Lenense

El Gijón Industrial toma aire: triunfo clave ante el San Martín y duelo directo con el Lenense

Con un ojo puesto en los ríos tras las fuertes subidas del fin de semana: "Daba miedo, menos mal que está bajando"

Con un ojo puesto en los ríos tras las fuertes subidas del fin de semana: "Daba miedo, menos mal que está bajando"

"Paz de puño y letra", el "grito partido contra la demolición del universo" de 37 poetas asturianos contra la guerra

"Paz de puño y letra", el "grito partido contra la demolición del universo" de 37 poetas asturianos contra la guerra

Uviéu, Capital Cultural Europea

Más apuntes sobre "Las células errantes"

Inmigración

Tracking Pixel Contents