Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con máquina cortapelos que arrasa por el Día del Padre: es la más barata del mercado
Se trata de un juego con 16 piezas
Si estás pensando en qué regalar por el Día del Padre no puedes perderte la maquinilla cortapelos que venden en Lidl y está arrasando, además, es la más barata del mercado.
Se trata de la Remington Cortapelos ColourCut HC5036, con la que cortar el pelo es ahora aún más fácil, con los peines de colores intercambiables del cortapelos ColourCut HC5036 que funciona con cable.
El set incluye 9 peines de colores intercambiables para una sencilla selección de longitud de 1,5 - 25 mm. Independientemente de la longitud de cabello que prefieras, solo tienes que recordar los colores correspondientes y ya puedes empezar.
El amplio número de accesorios, desde las tijeras, pasando por el peine hasta el cepillo para el pelo de la nuca y el cepillo de limpieza, ofrece además el set perfecto para cortar el pelo fácilmente desde casa.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que antes estaba a 19,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en solo 15,99 euros.
