Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las baldosas de madera más baratas del mercado para la terraza o jardín: 7 euros y se montan y desmontan como un rompecabezas

Conocida por sus precios bajos y su amplia selección de artículos, Action es la cadena de tiendas de descuento que se ha impuesto en todas partes en los últimos años. Para imponerse en el competitivo mundo de las tiendas de descuento, la marca apuesta por numerosas estrategias. Como precios imbatibles, por supuesto. Pero también en las continuas llegadas de nuevos productos, que permiten mantener constantemente la atención de los clientes.

En Action, cada semana llegan a las estanterías más de 150 productos nuevos. Así, el efecto sorpresa está garantizado prácticamente en cada visita, con artículos inéditos cuya presencia en las estanterías suele ser limitada. De ahí la necesidad de darse prisa para hacerse con ellos antes de que se agoten. La marca también es una buena opción para comprar artículos de consumo habitual, como productos para el hogar o de higiene.

La gran fortaleza de la empresa es cultivar su imagen de tienda inteligente, con una relación calidad-precio inmejorable. Y en estos tiempos en los que la inflación afecta a los presupuestos más ajustados, es el lugar ideal para ahorrar mucho dinero.

Con la llegada de la primavera, no faltan las buenas ofertas en la marca. Especialmente para aquellos que tienen la suerte de disponer de espacios exteriores como un balcón o una terraza. Si tienes la suerte de contar con estos espacios en tu propia casa, en Action encontrarás todo lo que necesitas para acondicionarlos a precios económicos. Incluso es posible renovarlos sin arruinarse con un producto que llega en exclusiva a Action. La marca te propone renovar el suelo de su terraza, patio o balcón sin obras largas y costosas. Es posible gracias a esta tarima que solo hay que encajar como piezas de un rompecabezas. No es necesario tener conocimientos de bricolaje para instalar este suelo de madera de acacia auténtica y con certificación FSC®. Aunque nunca hayas realizado esta operación, encajar estas piezas entre sí es un juego de niños.

Además, este pavimento es muy fácil de desmontar y volver a montar si te mudas o si deseas limpiar la superficie que hay debajo. Estas baldosas de 31 x 31 cm se venden en lotes de 4 unidades. Un solo juego permite cubrir una superficie de 0,38 metros cuadrados. Para 1 metro cuadrado, necesitarás 3 paquetes. Para 1 metro cuadrado, 6 paquetes, o para una terraza de 5 metros cuadrados, 6 paquetes.

Y hay que decir que el plan es bastante bueno, ya que el pack cuesta 7,49 euros en Action. Estas baldosas de madera aportarán a tus espacios exteriores un ambiente acogedor y cálido, donde será agradable pasar el tiempo. También permiten colocar cojines mullidos o incluso un colchón en el suelo para disfrutar de agradables sesiones de bronceado.

Estas tarimas se pueden colocar sobre hormigón, baldosas o incluso tierra batida, para poder disfrutarlas rápidamente, sin necesidad de realizar obras. En cualquier caso, así es como puedes darle un nuevo aire a tus extensiones sin arruinarte.