Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el localizador móvil con el que no volverás a perder las llaves: es el más barato del mercado
Un gran invento
Si eres la típica persona que suele perder las llaves, no sufras más porque en Action tienen el localizador móvil con el que no volverás a perderlas que además es el más batato del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.
Se trata del Smartfinder Fresh ’n Rebel, un rastreador inteligente con el que encontrar tus cosas en un abrir y cerrar de ojos.
Colócalo en tus llaves, bolso o maleta y nunca más los perderás.
Además, funciona con la aplicación «Buscar» de Google o «Buscar» de Apple y está disponible en varios colores.
Promoción semanal
Pero lo más destacado de todo es su precio, ya que antes costaba 6,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 14 por ciento de descuento y se queda en 5,95 euros.
