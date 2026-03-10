Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de acuarelas más barato del mercado: disponible por solo 5,95 euros

El mejor regalo para el Día del Padre

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de acuarelas más barato del mercado: disponible por solo 5,95 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de acuarelas más barato del mercado: disponible por solo 5,95 euros / Action

Benito Domínguez

Se acerca el Día del Padre y si no sabes que regalarle no te pierdas esta oferta que tiene Action. Se trata del set de acuarelas más barato del mercado que puedes comprar por solo 5,95 euros.

Y es que nunca es tarde para el despertar de nuestro lado más artístico y eso lo podemos conseguir con el set de acuarelas Van Bleiswijck que venden en Action.

Set de acuarelas.

Set de acuarelas. / Action

Además, es muy completo, ya que cuenta con 70 colores básicos y 40 colores metálicos, así que el único límite será tu imaginación.

También cuenta con pincel y esponja, con lo que no tendrás que preocuparte de nada más que de pintas las acuarelas.

Asimismo, todo bien en una práctica lata que podrás llevar a todas partes.

Precio

Pero sin duda lo mejor de todo es su bajo precio, ya que solo cuesta 5,95 euros.

TEMAS

