Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de acuarelas más barato del mercado: disponible por solo 5,95 euros

Se acerca el Día del Padre y si no sabes que regalarle no te pierdas esta oferta que tiene Action. Se trata del set de acuarelas más barato del mercado que puedes comprar por solo 5,95 euros.

Y es que nunca es tarde para el despertar de nuestro lado más artístico y eso lo podemos conseguir con el set de acuarelas Van Bleiswijck que venden en Action.

Set de acuarelas. / Action

Además, es muy completo, ya que cuenta con 70 colores básicos y 40 colores metálicos, así que el único límite será tu imaginación.

También cuenta con pincel y esponja, con lo que no tendrás que preocuparte de nada más que de pintas las acuarelas.

Asimismo, todo bien en una práctica lata que podrás llevar a todas partes.

Precio

Pero sin duda lo mejor de todo es su bajo precio, ya que solo cuesta 5,95 euros.