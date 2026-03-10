Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con las tijeras de podar más baratas del mercado: bajan su precio por el Día del Padre

Si no sabes que regalar por el Día del Padre, en Action tienen las tijeras de podar más baratas del mercado, una herramienta indispensable que baja su precio coincidiendo con esta celebración. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con ellas.

Se trata de unas tijeras de podar de la marca Garden Touch que permiten un uso cómodo y ergonómico.

Tijeras de podar. / Action

Estas resistentes tijeras de podar con palanca son ideales para cortar todas las flores y ramas de hasta un diámetro de 15 milímetros de grosor.

Cuentan con un mango cómodo y disponen de bloqueo de seguridad.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estas tijeras tenían un precio de 2,99 euros, pero en Action tienen una rebaja del 33 por ciento, con lo que se queda en 1,99 euros.