Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el set de sartenes de inoxidable más barato del mercado: bajan su precio por el Día del Padre

Costo está desembarcando en España y en breve planea abrir sus segundo entro en el norte de España (el primero está en Bilbao). En concreto lo hará en Siero, en Asturias y promete sorprender a los asturianos con toda la oferta que ha hecho gigante a esta cadena de supermercados.

En Costco podrás encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad.

La relación calidad/precio de los productos que ofrecen es inigualable, por ello respaldan todos nuestros productos con nuestra garantía de 100% de satisfacción. La tienda de Siero va a ser la sexta en nuestro país y en ella vas a encontrar una amplia variedad de productos como un juego de sartenes de acero inoxidable.

El juego, cuenta con triple capa con núcleo de aluminio que proporciona una distribución de calor rápida y uniforme, lo que es ideal parar un rendimiento de cocción óptimo para cualquier cocina y es apto para hornos hasta 260 grados centígrados y compatible con todo tipo de cocinas incluidas las de inducción. El set contiene dos piezas, una sartén mediana y otra grande.

Hay que tener en cuenta que para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.

Además, Costco ha incorporado este año una novedad, haciéndole la competencia a Mercadona: un servicio online con entrega a domicilio en el mismo día. Para ello, los socios de Costco tan solo tienen que hacer pedidos a través de su web. Los precios son los mismos que en la tienda, pero hay una tarifa fija por el servicio de 15 euros por pedido y un mínimo de compra de 35 euros.