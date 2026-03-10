Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de ganas con tres bandejas más barata del mercado: plegable y perfecta para el Día del Padre

No pasa una semana en la tienda de descuento sin que se puedan encontrar excelentes ofertas y ahorrar dinero. En Lidl, tu poder adquisitivo está garantizado gracias a los precios bajos que siempre están vigentes. Y la temporada de primavera y verano no debería ser una excepción. Con la llegada del buen tiempo es el momento de aprovechar la terraza y el jardín y disfrutar de la compañía de los nuestros mientras los días se alargan.

Con la vuelta del buen tiempo, también es el momento de volver a organizar barbacoas. En Lidl encontrarás los mejores aparatos para preparar tus parrilladas. Si te preocupa molestar a los que te rodean con el humo, hay una alternativa. Descubre la barbacoa Memphis de la marca GRILLMEISTER. Ideal para el jardín, el balcón y los desplazamientos, su tamaño permite llevarlo a cualquier mesa. Compacto, cuenta con un quemador de acero inoxidable regulable de forma continua que te permite controlar a la perfección tus parrilladas y su cocción perfecta. Funciona con gas y el encendido piezoeléctrico de la llama se realiza con solo pulsar un botón.

Este modelo de Lidl cuenta con una bandeja recogegrasa, que es desmontable para una limpieza rápida y fácil. Su parrilla de cocción extraíble de acero inoxidable es apta para el lavavajillas. Con una tapa con asa e indicador de temperatura integrado, esta completa barbacoa será la estrella de tu jardín o terraza. Es difícil no enamorarse de esta parrilla que permite a todo el mundo disfrutar de una barbacoa sin humo.

Además, el precio de este artículo en Lidl hará las delicias de los bolsillos más modestos. A la venta por 59,99 euros, es la ganga de la temporada que hay que comprar cuanto antes para disfrutar con la familia o los amigos.

Lidl ofrece una amplia gama de accesorios para decorar el jardín o la terraza. La tienda comercializa sombrillas, tumbonas e incluso todo lo necesario para organizar barbacoas nocturnas. Esta semana, el supermercado va aún más allá y presenta los mejores accesorios para relajarse al sol. De hecho, acaba de sacar al mercado una magnífica hamaca fácil de instalar en cualquier lugar. El supermercado ofrece una hamaca con soporte que apenas ocupa espacio. Así que no hace falta tener un jardín grande ni árboles para disfrutarla. Cuenta con una estructura que facilita su instalación y transporte.

Esta hamaca tiene una lona de colores que recuerda a las vacaciones y puede soportar hasta 110 kg. La hamaca es una solución ideal para descansar y tomar el sol en el jardín. Se diferencia de las tumbonas clásicas por su diseño suspendido, que ofrece una comodidad única. Lidl ha decidido seguir la tendencia y crear su propia hamaca y lo menos que se puede decir es que la marca no ha hecho las cosas a medias.

Si sueñas con tener tu propia hamaca en casa, debes saber que la marca ha negociado un precio muy asequible para este producto. De hecho, está disponible en todas partes por 199 euros. Un precio muy inferior al de sus competidores, como Ikea.