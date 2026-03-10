Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el quitapelusas más barato del mercado: dejará tu ropa como nueva
Algo que no te puede faltar en casa
Si quieres tener tu ropa como nueva no puedes perderte el quitapelusas que venden en Lidl que es el más barato del mercado, algo que no puede faltarte en casa.
Se trata de un quitapelusas eléctrico de Philips con el que le darás un toque fresco a tus prendas favoritas y prolongarás su vida útil.
Con este dispositivo eliminas las bolitas de todo tipo de tejidos y ofreces protección de prendas delicadas.
Tiene un uso intuitivo y almacenamiento práctico, además de 3 tamaños de orificios para eliminar bolitas de tela de todos los tamaños.
También cuenta con una gran superficie de cuchillas para tratar una gran área simultáneamente y su contenedor de pelusas extraíble.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este quitapelusas que venden en Lidl tenía un precio de 9,99 euros, pero ahora tiene un 10 por ciento de descuento, con lo que se queda en 8,99 euros.
