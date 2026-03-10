Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el ladrillo para almacenar figuras de Lego que tiene un increíble descuento del 39 por ciento

Si tus hijos están locos por las figuras de Lego no puedes perderte el ladrillo para almacenarlas que venden en Lidl que tiene un increíble descuento del 39 por ciento, con lo que todo quedará en el mismo sitio y ordenado.

Se trata de un ladrillo de almacenamiento con 6 espigas de Lego que tiene dos piezas, compuesta por base y tapa.

Ladrillo de Lego. / Lidl

Este ladrillo sirve para guardar una gran variedad de juguetes y piezas pequeñas.

Además, es compatible y apilable con todos los ladrillos de almacenamiento de diferentes tamaños.

También cuenta con dispositivos de transporte en los cuatro lados para transportar el ladrillo incluso lleno, sin que la tapa se separe de la base.

Además, pueden utilizarlo los niños a partir de 3 años.

Precio

Pero lo mejor sin duda es el precio, ya que este ladrillo de almacenaje de Lego tenía un precio de 32,99 euros, pero en Lidl tiene un increíble descuento del 39 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.