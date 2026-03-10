Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para los guantes reforzados de jardín más baratos del mercado: por menos de 3 euros por el Día del Padre

Cada año se repite la misma escena. Los apasionados de la jardinería dudan entre la protección térmica y la precisión de los movimientos. Con guantes demasiado gruesos, es imposible sentir el tallo. Con los modelos finos, los dedos se congelan en pocos minutos.

En este contexto, los guantes Parkside que se venden en Lidl llaman la atención. Con un precio de solo 3,99 euros prometen un compromiso poco habitual entre comodidad y eficacia y muchos usuarios afirman notar una diferencia real al podar.

El secreto reside en su diseño pensado para el campo. Estos accesorios no se limitan a cubrir las manos. Ofrecen una verdadera libertad de movimiento, incluso en climas fríos. Por lo tanto, los movimientos siguen siendo precisos y los dedos están protegidos. La marca Parkside, exclusiva de la cadena de descuento, ofrece varios modelos. Entre ellos, los guantes de jardín de nitrilo destacan por su ligereza. Disponibles en las tallas 7, 9 y 10, se presentan en colores blanco y verde o blanco y turquesa y su revestimiento garantiza un buen agarre de las herramientas sin sacrificar el tacto.

Para trabajos más exigentes, los guantes de látex Parkside son una alternativa seuroslida. Su textura rugosa antideslizante garantiza una adherencia óptima. De este modo, manipular unas tijeras de podar mojadas resulta mucho menos peligroso. Comprar guantes de jardinería puede salir caro rápidamente ya que las marcas especializadas suelen cobrar entre 15 y 25 euros por modelos similares. Ante esta realidad, la oferta de Lidl supone un ahorro considerable. Además, según los comentarios de los usuarios, la calidad no parece verse afectada.

El revestimiento de nitrilo les confiere resistencia a los pequeños pinchazos y, además, as costuras se mantienen en buen estado tras varios lavados. Sin embargo, estos guantes no son adecuados para trabajos muy pesados, como la poda intensiva porqué están pensados principalmente para la jardinería habitual.

Su accesibilidad también permite tener varios pares: uno para trabajos húmedos y otro para días secos. Por lo que salir a podar las rosas al amanecer ya no es sinónimo de dedos entumecidos gracias a la comodidad térmica que ofrecen estos guantes cambia realmente la experiencia. Más allá de la poda de rosales, estos guantes sirven para muchas otras tareas. Plantar bulbos, quitar malas hierbas o trasplantar se convierte en una tarea más agradable. La flexibilidad del material permite mantener una sensación táctil real, incluso las plantas más delicadas se pueden manipular sin dificultad.

Los usuarios también aprecian su rápido secado. Después de lavarlos con agua, vuelven a estar listos para usar en pocas horas. Esta practicidad en el día a día explica su creciente éxito en los estantes de Lidl.