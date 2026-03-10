Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los auriculares inalámbricos que arrasan por el Día del Padre: tuyos por solo 21,99 euros

Ya no queda nada para la celebración

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los auriculares inalámbricos que arrasan por el Día del Padre: tuyos por solo 21,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los auriculares inalámbricos que arrasan por el Día del Padre: tuyos por solo 21,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Ya no queda nada para la celebración del Día del Padre y en Lidl están arrasando unos auriculares inalámbricos que serán tuyos por solo 21,99 euros.

Se trata de unos Auriculares Bluetooth HA-S36W de la marca JVC que son inalámbricos y ligeros.

Auriculares inalámbricos.

Auriculares inalámbricos. / Lidl

Lo mejor es que permiten conectar dos dispositivos Bluetooth a la vez y tienen hasta 35 horas de batería.

Además, cuentan con micrófono para llamadas y función de silencio del micrófono.

Entre sus características, tienen unos graves potentes y profundos con 3 modos de sonido (bass/clear/normal).

Precio

Estos auriculares inalámbricos tenían un precio de 29,99 euros, pero ahora tienen un 26 por ciento de descuento en Lidl y se quedan en 21,99 euros.

