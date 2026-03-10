Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los auriculares inalámbricos que arrasan por el Día del Padre: tuyos por solo 21,99 euros

Ya no queda nada para la celebración del Día del Padre y en Lidl están arrasando unos auriculares inalámbricos que serán tuyos por solo 21,99 euros.

Se trata de unos Auriculares Bluetooth HA-S36W de la marca JVC que son inalámbricos y ligeros.

Auriculares inalámbricos. / Lidl

Lo mejor es que permiten conectar dos dispositivos Bluetooth a la vez y tienen hasta 35 horas de batería.

Además, cuentan con micrófono para llamadas y función de silencio del micrófono.

Entre sus características, tienen unos graves potentes y profundos con 3 modos de sonido (bass/clear/normal).

Precio

Estos auriculares inalámbricos tenían un precio de 29,99 euros, pero ahora tienen un 26 por ciento de descuento en Lidl y se quedan en 21,99 euros.