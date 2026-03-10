Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa plegable de terraza más barata del mercado: superficie de vidrio y antilluvia

Incluso en tiempos de crisis y de caro coste de la vida, no pasa una semana en Lidl sin que los clientes se alegren por las ofertas que encuentran allí. Por ello, no lo dudes y haz una viista obligada al supermercado de descuento que sigue rebajando sus precios.

En esta cadena de tiendas de descuento es posible encontrar múltiples ofertas para darse un capricho. La lista de lo que aún se puede encontrar allí es larga. Con el buen tiempo a la vuelta de la esquina, la marca alemana también piensa en aquellos que quieren disfrutar de sus espacios al aire libre c¿Qué hay más agradable que comer al aire libre cuando hace buen tiempo o echarse una siesta al sol?

Para ellos, Lidl presenta una gama de muebles de jardín (que también se pueden colocar en el balcón o la terraza). Como la mesa modular Toronto, con un diseño sobrio y un aspecto de alta gama. Esta primavera y verano es el momento de disfrutar de tus barbacoas o grandes recepciones familiares alrededor de esta mesa de la marca Liverno Home.

Con su elegante diseño, combina con cualquier tipo de decoración. Te encantará comer en esta mesa con superficie de cristal de seguridad y una estructura de aluminio le confiere una gran estabilidad y garantiza su durabilidad. Resistente al óxido, esta mesa ha sido tratada contra las inclemencias meteorológicas, los rayos UV y el desgaste. Por lo tanto, puede permanecer muchos meses al aire libre en cualquier condición climática sin que su aspecto se deteriore. Y es que con una limpieza regular, podrá sconservarla durante mucho tiempo en un estado casi nuevo.

Según la opinión general de los clientes que ya la tienen, esta mesa ofrece plena satisfacción. Es bonita y muy fácil de adaptar al número de invitados que reciba. "Una mesa de jardín de buena calidad. Muy fácil de manejar", afirma un cliente en la página web de la marca. En cuanto a su precio, puede encontrar este modelo Toronto en Lidl por solo 179 euros.