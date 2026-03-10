Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con al plancha de pelo más barata del mercado: disponible por solo 17,99 euros
Se trata de una auténtica ganga
Si quieres lucir siempre perfecta no puedes perderte esta oferta de Lidl, la plancha de pelo más barata del mercado, ya que solo te costará 17,99 euros, una auténtica ganga. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de la plancha de pelo Remington, que cuenta con un revestimiento avanzado de cerámica 2 veces más suave para un deslizamiento sin esfuerzo y peinados sedosos dignos de peluquería.
Funciona a alta temperatura: 230°C con el control de temperatura digital; y tiene función de bloqueo de temperatura.
Adeás, es de calentamiento rápido, lista para usar en 15 segundos; y tiene placas estrechas extralargas de 110 mm de largo.
Asimismo, sus placas son flotantes para reducir la presión sobre el cabello y ofrece bloqueo de transporte, además de apagado de seguridad automático después de 60 minutos.
Tiene cable giratorio e incluye alfombrilla resistente al calor.
Precio
Esta plancha tenía un precio de 44,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 60 por ciento, con lo que se queda en 17,99 euros.
