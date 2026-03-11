Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el combo de atornilladora y llave de impacto que arrasa para el Día del Padre: el más barato del mercado

Quedan menos de 10 días para el día del Padre y son muchas las tiendas que están ofreciendo suculentos packs y descuentos para sorprender ese día tan especial. Una de ellas es Costco, el gigante comercial estadounidense que afianza su presencia en España con 5 mega tiendas y una sexta en camino en Asturias, que será la segunda del norte del país, junto con la de Bilbao.

En Costco podrás encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad.

La relación calidad/precio de los productos que ofrecen es inigualable, por ello respaldan todos los productos con la garantía de 100% de satisfacción. La tienda de Siero va a ser la sexta en nuestro país y en ella vas a encontrar una amplia variedad de productos.

Uno de los regalos ideales para el día del padre es el combo de atornilladora y llave de impacto de Bosch que se vende junto. "Ambos son inalámbricos de baterías de 12 voltios. El taladro atornillador es pequeño, rápido y eficiente, ideal para lugares de difícil acceso. Tiene 1.500 revoluciones por minuto para garantizar un trabajo más rápido. La llave de impacto tiene buen tamaño y dos niveles de velocidad. Y un revestimiento que protege la batería para darle un uso más duradero".

Este pack incluye seis brocas para madera, seis brocas para metal, 10 puntas, un extensor y el maletín de aluminio. Su precio es de 19o euros. Un auténtico chollo para venderse juntos.

Hay que tener en cuenta que para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido. Además, Costco ha incorporado este año una novedad, haciéndole la competencia a Mercadona: un servicio online con entrega a domicilio en el mismo día. Para ello, los socios de Costco tan solo tienen que hacer pedidos a través de su web. Los precios son los mismos que en la tienda, pero hay una tarifa fija por el servicio de 15 euros por pedido y un mínimo de compra de 35 euros.