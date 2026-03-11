Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora todoterreno más barata del mercado: set completo para varias recetas por apenas 20 euros

Se avecina una nueva temporada de jugosas ofertas en la cadena de descuento Lidl y para sacar el máximo partido a tus euros, no dudes en acudir al supermercado de descuento y sus buenas ofertas.

Como muchos clientes, quizá seas de los que encuentran regularmente en Lidl ofertas para el hogar, la moda o incluso la jardinería. Hay para todos los gustos y todos los proyectos en la cadena. La marca alemana, que ya no necesita presentación, no deja de diversificar su oferta y está en condiciones de competir con los grandes nombres de la venta online, como Amazon o Cdiscount.

Tanto en las tiendas físicas como en la página web puedes encontrar prácticamente de todo como, por ejemplo, lo mejor en electrodomésticos fabricados por Lidl. Sobre todo cuando la marca rebaja sus precios. Un ejemplo de ello es la batidora de mano SSMS 600 E6 de SilverCrest.

Con su potencia de 600 W, este artículo 3 en 1 y sus accesorios te ayudarán en todas tus recetas. Puede mezclar, batir y picar. Con él, podrá preparar todo tipo de recetas a base de carne, pescado, verduras o frutos secos. Incluso puede utilizarlo para picar hielo para sus aperitivos o para preparar deliciosos granizados ahora que llega el buen tiempo.

Con cinco velocidades y una función turbo, satisface todas tus necesidades. Esta batidora de mano de aspecto vintage se vende en Lidl con varios accesorios. La oferta del supermercado incluye también una taza medidora con tapa, un bol para mezclar, un batidor y una picadora. Una de sus características es su picadora múltiple con 500 ml de capacidad útil y cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable para picar frutos secos, hierbas y queso

Además, este aparato viene con un vaso medidor con un volumen útil de 700 ml. Se trata, por tanto, de un set muy completo que está a punto de llegar a tu cocina por un precio sin competencia. De hecho, puedes encontrar esta batidora en blanco, negro o verde menta por solo 24,99 euros en Lidl. Los clientes están satisfechos con esta compra y en la página web de Lidl en España tiene una valoración de 5 de 5. Todos elogian su precio asequible y su buen rendimiento, que permite trabajar con ella sin complicaciones.