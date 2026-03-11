Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la motosierra de mano que va a arrasar el Día del Padre: la más barata del mercado

El cuidado del jardín se convierte en un placer cuando se dispone de las herramientas adecuadas para trabajar cómodamente. Esta temporada, Lidl sorprende con una herramienta compacta y tremendamente eficaz y es que la empresa ha presentado su minicortadora Parkside PAGHS C3.

Diseñada para simplificar los trabajos al aire libre, esta minicortadora Lidl combina potencia, precisión y ligereza. Alimentada por una batería de 20 V de la serie PARKSIDE X 20 V Team, ofrece una gran libertad de movimiento y evita los cables molestos.

La velocidad de la cadena alcanza los 8 metros por segundo. Se trata de un rendimiento que permite cortar sin esfuerzo ramas gruesas, troncos y arbustos. Gracias a esta autonomía, la jardinería se convierte en una actividad fluida, rápida y agradable. Esta minicortadora pesa solo 1,28 kg sin batería. Es una gran ventaja para los usuarios que desean manejar una herramienta precisa sin cansarse. Su equilibrio bien estudiado y su mango ergonómico garantizan un control total. Incluso en posiciones difíciles o al cortar en altura. La eficacia de la motosierra Lidl también se basa en la calidad de su guía y su cadena. La guía mide 17,7 cm, un tamaño ideal para trabajos de corte precisos en su jardín.

Su longitud de corte de 15 cm permite podar fácilmente las ramas de los árboles frutales, cortar leña para la chimenea o limpiar los setos. La cadena de perfil bajo, compuesta por 31 eslabones de tracción, reduce considerablemente las vibraciones. Además, garantiza un corte estable y uniforme. Los usuarios también destacan la notable comodidad de uso de esta minicortadora. El silencioso motor eléctrico elimina las molestias acústicas típicas de los modelos térmicos.

Esto hace que el mantenimiento del jardín sea más agradable, incluso en un entorno residencial. El sistema de tensión de la cadena se maneja sin herramientas. Esto facilita el mantenimiento regular. En pocos segundos, podrá utilizar la máquina sin manipulaciones complejas.

Lidl ha pensado en todo para ofrecer un conjunto completo y práctico. La minicortadora se entrega en un robusto maletín de almacenamiento que protege el aparato y organiza sus accesorios. El kit también incluye una cadena de repuesto.

Además, incluye un frasco de 50 ml de aceite ecológico para cadenas, que garantiza un engrase óptimo, y una funda protectora para la guía, que garantiza la seguridad durante el transporte y el almacenamiento. Estos detalles confirman el cuidado que ha puesto la empresa en el diseño de una herramienta realmente lista para usar. Con sus dimensiones compactas de 40,7 × 8,6 × 20,2 cm, la minicortadora se puede guardar fácilmente en un garaje o en una caseta de jardín. Este práctico formato también permite tenerla a mano para pequeños trabajos rápidos.

Ya sea para cortar algunas ramas, cuidar un macizo o ajustar leños antes del invierno, esta herramienta satisface todas las necesidades sin ocupar espacio.

Si ya tienes una herramienta de esta serie, la batería se adapta inmediatamente. Así te ahorras cualquier compra adicional. Este ecosistema de herramientas inalámbricas atrae cada vez más a los aficionados al bricolaje. Y con razón, ya que combina autonomía, potencia y ahorro.

Con un precio de 34,99 euros, esta pequeña máquina destaca por su reducido tamaño, su manejabilidad y su impresionante rendimiento por un precio tan asequible.