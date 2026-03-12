Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la herramienta que dice adiós a las tijeras de podar: tus plantas perfectas por menos de 2 euros

Llega la primavera, el buen tiempo y el momento de vovler a las terrazas y los jardines de nuestro hogar. También es momento de arreglar las plantas que decoras nuestras casa tras un duro invierno y convertir estos rincones de la casa en refugios alegres y coloridos al aire libre.

Para conseguir este trabajo sin el mayor esfuerzo posible y sin tener que realizar un gran desembolso, Action tiene la solución que va a arrasar entre los clientes de la cadena. Y es que en este comercio destaca unas tijeras de podar My Garden que se venden por unos 1,66 euros en las tiendas. El enfoque de su uso eclaro: para secciones pequeñas, especialmente rosales, esta herramienta básica puede ser suficiente.

Esta propuesta responde a una necesidad real, ya que muchos hogares tienen un patio o un balcón. Por lo tanto, el coste inicial de la herramienta sigue siendo determinante para pasar a la acción sin demora. Además, un modelo sencillo limita el temor y favorece los movimientos tranquilos y precisos.

No se trata de una herramienta profesional ni de un uso intensivo. Sin embargo, para dos rosales y algunas plantas perennes, el interés es inmediato: un corte limpio, un control adecuado y un presupuesto ajustado. Una compra que se plantea, sobre todo, para el mantenimiento puntual de las plantas. El criterio número uno sigue siendo la calidad del corte en tallos finos. Por lo tanto, hay que buscar una cuchilla que corte bien, ajustada sin holgura excesiva. Además, un resorte fluido ayuda a encadenar los cortes sin fatiga innecesaria.

Frente a modelos más caros, la diferencia radica en la durabilidad o la comodidad prolongada. Sin embargo, para unas pocas sesiones por temporada, la relación calidad-precio es evidente. El producto destacado en Action ilustra esta lógica de compra inteligente y específica.

La poda principal se realiza al final del invierno, dependiendo de la región. Por lo tanto, hay que esperar a que terminen las heladas fuertes para evitar heridas mal cerradas. Por otra parte, es posible realizar una pequeña poda de mantenimiento después de la floración.

Antes de empezar, elige un día seco y soleado y prepara el equipo: cubo, guantes, trapo, alcohol para la hoja. A continuación, observa la planta para identificar la madera vieja, la madera muerta y los brotes débiles.

Noticias relacionadas

El movimiento es tan importante como la herramienta: un corte limpio, ligeramente inclinado, a unos 45°. De este modo, se corta justo por encima de una yema orientada hacia el exterior. Como resultado, la copa se airea y la planta gana en vigor.