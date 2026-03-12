Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva olla de cocción digital que baja su precio al más barato del mercado: prepara todo tipo de platos

Es muy fácil de usar gracias a sus tres niveles de temperatura que permiten adaptar la cocción según las recetas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva olla de cocción digital que baja su precio al más barato del mercado: prepara todo tipo de platos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva olla de cocción digital que baja su precio al más barato del mercado: prepara todo tipo de platos

Manuel Riu

Lidl sigue sorprendiendo con aparatos diseñados para simplificar el día a día en la cocina. La marca, conocida por sus atractivos precios, se lanza ahora a por un electrodoméstico imprescindible en cualquier hogar: la olla a presión.

A menudo considerada incómoda o restrictiva, la olla a presión podría ser sustituida por una solución más moderna y segura, ya disponible en las tiendas. En el mundo culinario, Lidl multiplica las referencias capaces de seducir tanto a aficionados como a apasionados. Entre utensilios asequibles y aparatos más ambiciosos, la empresa sigue siendo un actor serio frente a las grandes marcas especializadas. Esta estrategia se basa en productos prácticos, fáciles de usar y adaptados a espacios reducidos, sin sacrificar el rendimiento.

La alternativa que se propone es una olla de cocción lenta digital de la marca Crock-Pot. Este aparato destaca por su generosa capacidad de 7,5 litros, ideal para comidas familiares o platos cocinados con antelación. A menudo considerada incómoda o restrictiva, la olla a presión podría ser sustituida por una solución más moderna y segura, ya disponible en las tiendas. En el mundo culinario, Lidl multiplica las referencias capaces de seducir tanto a aficionados como a apasionados.

Entre utensilios asequibles y aparatos más ambiciosos, la empresa sigue siendo un actor serio frente a las grandes marcas especializadas. Esta estrategia se basa en productos prácticos, fáciles de usar y adaptados a espacios reducidos, sin sacrificar el rendimiento.

La alternativa que se propone es una olla de cocción lenta digital de la marca Crock-Pot. Este aparato destaca por su generosa capacidad de 7,5 litros, ideal para comidas familiares o platos cocinados con antelación. A diferencia de una olla a presión convencional, la cocción se realiza lentamente y sin presión. Esto limita los riesgos y mejora la ternura de los alimentos.

En Lidl, esta olla de cocción lenta se presenta como un producto de alta gama accesible. A pesar de su gran capacidad, su formato sigue siendo compacto, lo que facilita su instalación en cocinas pequeñas. Esta combinación atrae a las personas que desean optimizar su espacio. Y todo ello sin renunciar a la versatilidad.

La olla de cocción lenta digital Crock-Pot de Lidl que ofrece la marca es muy fácil de usar gracias a sus tres niveles de temperatura que permiten adaptar la cocción según las recetas. Un temporizador programable, que va de 30 minutos a 20 horas, permite una total libertad en la organización de las comidas. Una función de mantenimiento del calor toma el relevo una vez finalizada la cocción y así se evita cualquier pérdida de sabor o textura.

Noticias relacionadas y más

El diseño también ha sido objeto de especial atención. La forma redonda favorece una difusión homogénea del calor. La tapa hermética, equipada con un asa central, limita las salpicaduras y conserva los aromas. Dos asas laterales integradas en la base garantizan un manejo estable y seguro, incluso cuando el aparato está lleno. Lidl también apuesta por la robustez con una carcasa de acero inoxidable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  3. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  4. Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
  5. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  6. Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja
  7. Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas
  8. La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada

VÍDEO: Los alcaldes de Avilés, Corvera y Castrillón hablan sobre los retos del municipalismo

VÍDEO: Los alcaldes de las Cuencas sobre el III Foro de Municipalismo

Los ayuntamientos asturianos, la “primera trinchera” en “tiempos de incertidumbres acumuladas”, reclaman una nueva financiación y piden cooperación

Falta de financiación "para ofrecer todos los servicios", burocracia excesiva y competencias impropias, problemas comunes para los ayuntamientos de las Cuencas

Falta de financiación "para ofrecer todos los servicios", burocracia excesiva y competencias impropias, problemas comunes para los ayuntamientos de las Cuencas

VÍDEO: Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: "El gasto ya no pinta nada"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva olla de cocción digital que baja su precio al más barato del mercado: prepara todo tipo de platos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva olla de cocción digital que baja su precio al más barato del mercado: prepara todo tipo de platos

VÍDEO: Alcaldes de todo Asturias se reúnen en el III Acto de Municipalismo organizado por LA NUEVA ESPAÑA

VÍDEO: Alcaldes de todo Asturias se reúnen en el III Acto de Municipalismo organizado por LA NUEVA ESPAÑA
Tracking Pixel Contents