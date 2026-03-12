Mañana se esperan colas kilométricas para en Lidl para conseguir la vajilla de porcelana de 18 piezas más barata del mercado: un juego completo de colores azules y alegres

Estos días, Lidl ofrece un sinfín de ofertas, sobre todo con el día del padre a la vuelta de la esquina. De hecho, se avecina un mes lleno de sorpresas en la cadena de supermercados, que te hará vivir un a entrada en la primavera inolvidable.

Por eso comprar en la cadena alemana tiene sus ventajas. En primer lugar, porque el supermercado es uno de los que más baja los precios para sus clientes. Pero también porque en Lidl precios bajos rima con calidad y referencias de calidad.

Y ahora viene lo bueno. La cadena de descuento te invita a completar tu batería de cocina con los mejores utensilios. Como su sartén antiadherente por menos de 18 euros, una buena oferta para los estudiantes que necesitan equiparse para su primera vivienda y así poder cocinar cómodamente.

Estos últimos también necesitarán equiparse con vajilla. Y eso viene muy bien, ya que Lidl presenta para esta vuelta al cole un servicio muy completo para sentarse a la mesa. Compuesto por 18 piezas, este juego ERNESTO® es ideal para empezar el día con el desayuno. Incluye 6 vasos de aproximadamente 300 ml cada uno, 6 cuencos de aproximadamente 400 ml cada uno y 6 platos de 20 cm de diámetro. Todos los elementos que componen este servicio son de porcelana. Con sus motivos gráficos y modernos, este juego de Lidl compite con los de Maisons du Monde o Zara Home.

Perfecta para el uso diario, esta vajilla es muy resistente y no le afectan las manchas ni los arañazos. Incluso es apta para el lavavajillas y el microondas. Y es que esta vajilla, sobria y sencilla a la vez, cosecha todos los elogios de los compradores. "Estoy muy satisfecho con este juego. Tiene un aspecto estupendo y es de gran calidad. No puedo más que recomendarlo", explica un cliente.

Y si queires aprovechar a equipar la cocina, puedes completar tu experiencia de desayuno perfecto con otras compras en Lidl. Como su tostadora imprescindible para disfrutar de tostadas recién hechas. Con un buen café servido en una taza de colores de este juego de porcelana, nada mejor para abrir el apetito.

En cuanto al precio de esta vajilla, es la gran sorpresa que espera a los fans de la cadena de descuento. Podrán adquirir esta colección de 18 piezas por solo 44,99 euros. Una auténtica ganga que va a volar de las estanterías de los supermercados de la conocida cadena alemanda.